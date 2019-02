Piden ayuda para Ariana, una bahiense de 16 años que tiene un tumor en la hipófisis

Ariana Grandon tiene 16 años, es de Bahía Blanca y necesita ayuda para pagar un tratamiento alternativo contra un tumor germinal con diabetes insípida central en la hipófisis.

Su mamá, Samantha Milolianich, le contó esta tarde a La Nueva. que "es un caso muy aislado en Argentina, de hecho [ese tipo de tumor] lo tiene el 5 % de la población mundial".

Y agregó que su hija fue mal diagnosticada en Bahía Blanca y luego la trasladaron a Buenos Aires, donde fue sometida a quimioterapia y radioterapia durante un año y medio.

"No hay tratamiento para esto, no hay mucho estudio sobre estas cosas. Conseguimos por medio de un oncólogo que no es de la obra social (tienen Osecac) un tratamiento alternativo con vacunas subcutáneas de muérdago que son traídas desde Estados Unidos y se han usado mucho en pacientes con estas patologías", señaló la mamá.

"Las vacunas hasta mediados de enero nos salían 30.000 pesos y traen 8 unidades. Ella se tiene que colocar 3 por semana, son una caja y media por mes, durante 6 meses. Es la prueba para ver si funciona; en caso de que funcione, el oncólogo se ofreció a crear una vacuna con la sangre de mi hija para inducírsela en la médula y que empiece a generar células positivas para alimentar el sistema autoinmune", explicó.

Y añadió: "No se puede operar porque el tumor está pegado a las dos arterias cerebrales, si la operaran quedaría vegetal o cuadripléjica, y se produciría una hemorragia masiva".

La mamá de Ariana también contó que están atravesando una difícil situación económica: a su esposo Raúl, que trabajaba como seguridad privada, lo despidieron en octubre.

"Estamos nada más con el fondo de desempleo que es por unos meses. Corremos el riesgo de perder la obra social por eso estamos en búsqueda urgente de trabajo para mi esposo, que encima tiene que ser de empleado de comercio para poder tener los beneficios para seguir la cobertura. Si bien por ahora gracias a Dios no se niegan, solamente nos cubren el tratamiento convencional", detalló.

"Hemos vendido todas las cosas de casa, estamos en una situación complicada. Dos personas del Municipio me ayudar a conseguir una ayuda de 3.000 pesos y también de sus bolsillos con el tema de los viajes", dijo la mujer.

Además de los traslados y el tratamiento, Ariana sigue un dieta especial que también es costosa. Por eso su papá quiere conseguir un empleo lo antes posible.

"Sabe de todo y lo que no sabe lo aprende. Hace lo que sea. Si alguien tiene alguna oportunidad, lo que sea, no somos esquisitos y tampoco estamos en una situación de poder decir que no. Estuvo haciendo changas para cubrir algunas cosas", indicó la mamá de Ariana.

Cómo colaborar

Quienes quieran ayudar pueden comunicarse con la mamá de Ariana al (0291) 154238660. Además, quienes puedan ayudar a su papá con la búsqueda de trabajo pueden contactarlo al número (0291) 154168332.

A continuación se detallan los datos de la cuenta bancaria de la familia: