Escuela de Midget: Thiago Heiland, el más ganador hasta el momento

Por Juan Andrés Vivallo / jvivallo@lanueva.com

“Estoy bajando el número, pero no es mi mejor campeonato. Soy el piloto que más finales ganó este año, aunque también al que más veces excluyeron”, cuenta Thiago Heiland, uno de los animadores del Estival de la Escuela de Midget 2018/19.

“Comencé el torneo con la idea de ir por el '1', obviamente. Pero ahora no, ya está. Si hay un favorito, no se le puede dar con nada. Me descalificaron 5 veces más o menos, y así es muy difícil”, indicó amargado, acotando que estuvo a punto de dejar el certamen.

“Los líderes me habían sacado 20 puntos. Recuperé 50, pero ellos sumaron. Después alcancé la cima, y me descalificaron; volví a alcanzar la punta, y nuevamente me descalificaron; y esta última fecha volvieron a descalificarme y quedé a 42 unidades. Pero bueno, ahora hay que recuperar todo lo perdido, hay que tener fe”, agregó.

Por otro lado, Thiago señala que su mejor carrera se dio hace poco, en una serie.

“Adelanto por adentro a Felipe Ubierna, quien se cierra y me hace morder el cordón. Luego, se comienzan a pegar todos y supuestamente la culpa fue mía. Me mandan a largar desde tercera fila, fui pasando autos y terminé tercero. Después, en la final largué desde segunda fila y quedé tercero otra vez. Pero me descalificaron por que la rueda tenía una diferencia de un milímetro, y es la misma rueda de siempre”, relató el representante del barrio Mi Casita.

“¿Una fecha para el olvido? Hace 3 o 4 viernes. Venía remontando y me encierra Ivano (Bozetti), me pegan desde atrás, hago trompo y salta la cadena, por lo que quedé último. Luego, en la prefinal se me para el motor, y supuestamente porque levanté las manos, me descalifican”, se lamentó Heiland.

El año pasado comenzó en el karting de tierra, pero después se pasó al de asfalto, compitiendo algunas fechas y llegando al podio en la categoría Juniors.

“Me pasé al asfalto porque le veo más futuro para progresar en el automovilismo, ya que mi deseo es ser piloto de Turismo Carretera”, afirmó.

Finalmente, anticipó que en el próximo Invernal estará debutando su hermana Alma Mía.

“Pero no será con mi auto... A ella le compraron el que era de Yamila Lavallén”, cerró.

La ficha de Thiago

-Nombre: Thiago Eric Heiland.

-Edad: 12 años (nació el 4 de octubre del 2006 en Bahía Blanca).

-Estudios: 1º año en la Escuela 84 del Barrio Cooperación II.

-Debut: Invernal 2015.

Campeonato

Cumplidas 15 fechas: 1) Thomas Pérez, 212 puntos; 2) Thiago Heiland, 170; 3) Valentino Dalmaso, 160.5; 4) Felipe Ubierna, 149.5; 5) Pablo Masagué, 145.5; 6) Ivano Bozzetti, 140.5; 7) Tomás Catalán, 135; 8) Aylín Baur Strasheim, 115.5; 9) Liam Carina, 113; 10) Bruno Paglialunga, 101; 11) Macarena Álvarez, 88.5; 12) Camila Fernández, 74; 13) Elías Ravanesi, 64; 14) Facundo Arellano, 62.5; 15) Morena Domenech, 53.5; 16) León Gerling Kelly, 46; 17) Valentino Villar, 21.5; 18) Nasim Dib, 20.5, y 19) Santiago Villar, 2.5.