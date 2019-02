La suma de grandes gestos y claros objetivos solidarios

Natalia Miguel

Con gran alegría y visible emoción, Marta Páez recibió a los concurrentes del Centro Integral del Discapacitado, quienes llegaron al Comedor "Los chicos del barrio" con la donación de pizzas elaboradas por ellos mismos en el área de Panadería del Taller de Producción.

"Nosotros devolvemos un poquito lo que la comunidad nos da, y vos Marta sos parte de nuestra comunidad y también estás trabajando mucho por ella. Esta es una primera etapa, pero vamos a volver con más pizzas", le dijo María Rosa Salmeri (directora del taller) a la impulsora del comedor ubicado en el barrio Gaudi.



Por su parte, Páez agradeció reiteradamente el noble gesto de la institución y contó luego que inició la tarea hace unos seis años con el ropero y después abrió el merendero, con 35 chicos. Poco tiempo después, surgió la necesidad de habilitar el comedor.



"Estoy sumamente agradecida con la gente de Punta Alta por la ayuda, mediante donaciones directas o a partir de festivales a beneficio de esta actividad. Acá no hay bandera política. Es la gente la que colabora y muchas personas trabajan conmigo, que van a buscar la carne y el pan, por ejemplo", dijo.

"En periodo de vacaciones, al mediodía, los chicos almuerzan. Hacemos distintas actividades, como pileta, y a las 18, les servimos la merienda.Cuando comiencen las clases, el comedor sólo funcionará sábado y domingo porque comen en la escuela. Además, los chicos se llevan la comida para lo noche. No es lo que sobra, ya preparamos para el almuerzo y la cena".

"Este es el lugar donde yo vivo (Luis Agote 3277), por lo que la casa ya me quedó chica. Es impresionante la cantidad de donaciones que tengo e incluso cosas para poder armar un comedor con las condiciones necesarias para los chicos del Gaudi y los siete niños de Albatros XXVII".

En tanto el próximo miércoles, a las 18, se hará un festival escolar en el frente del comedor. "Todo el año recibimos útiles escolares, ropa liviana y calzado, y la gente viene a buscar lo que necesita. Con el ropero móvil, cuando empiece el ciclo escolar, estaré como todos los años en el frente de las escuelas, de 15 a 17, para ofrecer ropa gratuita, desde Ciudad Atlántida hasta Villa Arias y Villa del Mar"

Al hablar sobre el motivo por el cual inició esta tarea, Marta respondió que "siempre le gustó ayudar. Me jubilé el año pasado del Hospital Naval y los médicos y mis compañeros me daban bolsas de ropa y yo repartía".