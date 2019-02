Pichetto: "El último gobierno de Cristina fue malísimo"

El jefe de senadores nacionales del PJ, Miguel Pichetto, dio un paso más en su escalada de confrontación contra el kirchnerismo, al sostener que "el último período" de la ex presidenta Cristina Kirchner en el gobierno "fue malísimo", con una "economía cerrada" y "de corte pro soviético".

El referente de Alternativa Federal repartió sus críticas entre la líder de Unidad Ciudadana y el actual diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof, a quien calificó como "un muy mal ministro" de Economía y "con formación de contenido marxista".

"El último período de ella fue malísimo, con ese ministro que todavía alienta de candidato, con una economía cerrada, de cepo, casi de corte pro soviético, con intervención y todas las pavadas que se le ocurrieron hacer en la economía", lanzó el rionegrino.

En declaraciones a Radio Con Vos, Pichetto consideró que en contraste con ese modelo "hay que desarrollar una Argentina con mirada al capitalismo moderno" porque "la Argentina no puede seguir haciéndose cargo de la contingencia de los países latinoamericanos".

En este sentido, destacó que la propuesta de Alternativa Federal apunta justamente a salir de esa encerrona y resaltó que "la idea" de ese espacio de realizar "un esfuerzo nacional para sacar al país de la crisis está calando hondo en el eje del discurso".

"No tiene que ver con el pasado, no tiene nada que ver con Cristina Fernández", aclaró Pichetto, que aseguró que la ex jefa de Estado está alejada de la unidad del peronismo y que, en cambio, concentra su energía en la "estructuración de su fuerza" (Unidad Ciudadana). (NA)