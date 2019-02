Qué hacer con la basura: La actualidad y lo que se viene

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El último incendio registrado en el basural a cielo abierto, desde donde se propagó un intenso y nauseabundo humo durante varios días hacia la ciudad y la ruta 249, generó nuevamente la inquietud de los vecinos: ¿Qué hacer con los residuos?

El intendente municipal Mariano Uset, en diálogo con La Nueva. dijo que hoy el sitio de disposición de residuos sólidos urbanos básicamente padece la falta de maquinaria específica, como es una topadora.

En este sentido, expresó que "el municipio hace muchos años compró una de características un poco extrañas, usada, que nunca dio resultado y durante estos años tuvimos que administrar los residuos con equipamiento que no está pensado para eso, como palas, camiones y retroexcavadoras".



Agregó que "en este último tiempo se hizo más notable el problema porque hubo días sin ninguna máquina y se debió bloquear el ingreso por la ruta 249, para ingresar por otra zona".

"Esta situación se pudo descomprimir gracias a la colaboración de la Base Naval Puerto Belgrano, que nos ha dado a préstamo una topadora, la cual nos permite reacomodar el material", dijo.

Sobre el caso particular de los incendios, dijo que "es algo que suele ocurrir. No tiene que ver con la dificultad de los últimos meses. De hecho el incendio no se ha expandido debido a que alrededor del basural están hechos los cortafuegos y las calles para evitar la propagación del fuego hacia los campos vecinos y la ruta".



Uset sostuvo que el objetivo de sanear todo esto. "Por ejemplo, cambiamos el alambre perimetral con otro tipo de columnas. Las que estaban antes, con cada incendio se deterioraban. Ahora esto se preservó. Estamos trabajando para recuperar el riego y volver a trabajar sobre la cortina verde, es decir un arbolado".



"Pero la política más importante es lograr una separación de residuos en origen, con la colaboración de los vecinos y una recolección separada mediante la instalación de trece puntos limpios en distintos lugares de la ciudad, que luego serán acopiados en un espacio que estamos preparando para tal fin".

"Así, se podrá reducir la carga sobre el basural. Es la primera medida concreta. Hoy en el lugar se disponen 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos más 20 de contenedores".

"Reducir ese volumen se relaciona con el destino final y la intervención con tecnología para hacer una buena disposición, con la modalidad de relleno sanitario u otros modos de administración de la basura que suele tener un costo asociado directamente con el volumen".

"Esto nos obliga a iniciar el ejercicio de reducir esas toneladas y es el primer paso que vamos a dar en estos días con la separación en las campanas de los puntos limpios, donde los vecinos dejar plásticos, vidrios y cartones", explicó.

Impacto e intención. Los posibles motivos de los incendios.

* En el predio. "Las causas son las altas temperaturas, los vidrios y el reflejo, más la presencia permanente de gas metano debajo de las lomas de la basura".

* De pequeño a gran siniestro. "Ante cualquier proceso de ignición, que puede ser el efecto del sol sobre el vidrio (lupa), o el accionar de la mano del hombre de manera intencional para obtener algún material de valor, como cables u otro tipo de bien, produce que un pequeño foco de fuego con la presencia del viento se hace imposible apagar por parte de quienes lo provocan".

* Consecuencias. "Ello deja como consecuencia un importante daño, en especial por el impacto del humo sobre la ciudad y la ruta nacional 249", dijo Uset.