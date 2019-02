Olimpo viaja a Jujuy después de una semana tensa

Sergio D. Peyssé / speysse@lanueva.com

Olimpo cerrará mañana, en Jujuy, la semana más candente y complicada desde que empezó a participar en la temporada 2018-2019 de la B Nacional, hace ya 7 meses y 202 días.

La derrota del domingo pasado ante Defensores de Belgrano, en el Carminatti, irritó el ambiente institucional, provocó la reacción del presidente Mauro Altieri, quien pidió públicamente que el extitular Alfredo Dagna se acerque a colaborar con el club, y destruyó anímicamente a un plantel que tenía como escudo protector no perder de local para seguir manteniendo la ilusión de la salvación.

Ya está, cayó en Bahía y ahora esos puntos los tendrá que ir a buscar a otro lado. La pregunta es: ¿cómo va a hacer? Olimpo es el peor equipo del torneo en condición de visitante: no ganó y apenas sacó un punto sobre 27 posibles, lo que se traduce en un 4,76 por ciento.

El traspié frente a “Defe” provocó algunas estampidas: una reunión entre directivos minutos después del cotejo, la confirmación de las sospechas sobre un arbitraje que perjudicó completamente a Olimpo y el pedido del capitán y referente David Vega por una unión dirigencial y mayor peso de la entidad en AFA.

Pero toda esta historia tuvo un protagonista exclusivo para inflar al equipo anímicamente: el DT Marcelo Broggi.

“¡Vamos carajo! No estamos muertos, levanten la cabeza, no sientan vergüenza, hicieron todo para ganar. Esta derrota es dolorosa, pero el equipo produce, lastima y crea situaciones, y eso es lo que tienen que valorar. ¿Se puede? Claro que se puede, pero hay que seguir pelándose el o..., trabajar y pensar todo el tiempo en que depende de nosotros”, le manifestó, casi al borde de las lágrimas, el entrenador a sus jugadores en el vestuario apenas concluido el choque contra el Dragón de Núñez.

La arenga de Broggi se coló por las ventanas que dan hacia el gimnasio de básquet Norberto Tomás, y en los últimos entrenamientos el orientador siguió insistiendo con la confianza, la autoestima y el coraje, además de la estrategia y el plan diseñado para mañana, a las 17, frente a Gimnasia de Jujuy.

Leandro Lacunza llegó al límite de cinco amarillas y será baja obligada, ingresando por él Lucas Lazo.

Axel Rodríguez mejoró notablemente de la distensión en el hombro izquierdo, aunque no será arriesgado en el once titular porque en la semana no entrenó con la exigencia que Broggi hubiese pretendido.

El goleador viajará junto a la delegación y ocupará un lugar en el banco de suplentes.

El lugar del 9 será para Matías Gallegos, quien compartirá ofensiva con Ezequiel Vidal.

Habrá una tercer variante y es táctica: sale Franco Lefiñir y entra Martín Ferreyra, quien marcará el lateral izquierdo.

¿Y Llambay? Volverá a ser carrilero por esa misma punta, provocando, otra vez, el corrimiento de David Vega a la posición de volante central.

Así irá el aurinegro: Fermín Holgado; Lucas Lazo, Luca Orozco, Salvador Sánchez, Martín Ferreyra; Gabriel Graciani, Manuel De Iriondo, David Vega, Said Llambay; Ezequiel Vidal y Matías Gallegos.

El resto: Guido Villar, Lefiñir, Bruno Díaz, Lautaro Bellegia, Enzo Coacci, Matías Mayer, Axel Rodríguez y Argüello.

Próximo cotejo. Por la fecha 18 de la B Nacional, Olimpo recibirá a Santamarina el próximo domingo a las 17, y no a las 21 como lo venía haciendo.

Más problemas

Un duro informe arbitral del partido ante el “Dragón”

A esperar. ¿Y ahora? El Tribunal de Penas de AFA recibió el informe del árbitro Lucas Comesaña y el fallo, con una posible sanción para Olimpo, saldrá la semana que viene, el martes o el jueves. El referí informó “aprietes, insultos y amenazas” por parte de 10 o 12 personas --identificadas con el local-- en el entretiempo ante Defensores de Belgrano, y escribió más de una carilla en el informe que elevó al TDP.

Tres posibilidades

Como no hubo agresión y el partido pudo tener continuidad, Olimpo no será castigado con la clausura de su estadio. Sí puede sufrir una multa económica (se le descuenta de los ingresos de TV), pérdida de localía (sería derivado a un estadio fuera de Bahía) o jugar a puertas cerradas. Cualquiera de ellas es posible según el grado de los incidentes, la evaluación y el encuadre que le de el TDP.