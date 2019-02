Un verano con controles en los balnearios, rutas y el casco urbano

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



El director municipal de Tránsito y Transporte, Rubén González, dijo que por la actividad dinámica, compleja y nutrida que le corresponde al área, se requiere una amplia y pormenorizada organización y programación, atendiendo todos los sectores.

La seguridad vial demanda mucho trabajo y, en forma particular, en lo que respecta a la temporada estival, indicó que se está cubriendo la zona de Pehuen Co y el resto de los balnearios locales, más allá de lo que se contempla en el casco urbano de Punta Alta.

Puntualmente en el principal destino turístico, dijo que con la colaboración de la Policía Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se lleva adelante una fuerte fiscalización en el sector de ingreso a la 113/02, desde la ruta 3.

En lo que tiene que ver con la parte interna de la villa, el funcionario sostuvo que el tema del verano es la circulación de los cuatriciclos.

"Hasta ahora no se registraron mayores sobresaltos, todo funciona con normalidad como todos los años en Pehuen Co, con las restricciones de la ordenanza municipal, que se aprobó recientemente, y que contempla los corredores seguros para la circulación de los cuatriciclos. La señalización se está confeccionado en los talleres. Hay que tener en cuenta que esta resolución a nivel provincial se aplicó el pasado 2 de enero. Es muy nueva".

"Mientras tanto se están entregando planos sobre los corredores seguros en la Oficina de Turismo.



Rutas "cargadas"

Los fines de semana, y más los domingos, con los turistas del día hacia la zona de la costa, González sostuvo que se sobrecarga la circulación de la ruta 3.

"Hay un puesto permanente de Policía, con el cual también hemos colaborado para descomprimir la situación de los vehículos que transitan desde Monte Hermoso, y la salida de Pehuen Co".

En tanto comentó que son positivos los resultados de los controles en el ingreso al balneario local Arroyo Pareja.

"Los fines de semana, con la ayuda de Prefectura Naval Argentina (por jurisdicción), hicimos operativos, sobre todo en horas de la tarde, donde se registra la mayor afluencia a la playa local", dijo.

Otros trabajos, en diferentes sectores de la ciudad.

Nomencladores. "Eran necesarios y muy esperados. Se está haciendo en las calles Libertad, Florida y España, y luego se continuará con Ciudad Atlántida y otros puntos de la ciudad. Hubo que reacondicionar algunos carteles y otros directamente hacerlos nuevos".

Medido y pago. Sobre si se ampliará este año el radio de estacionamiento controlado, dijo que "así como está funcionando está bien. Al menos por ahora. No se si prosperará alguna ordenanza del Concejo Deliberante. Por el momento sí puede decir que la ampliación del sistema no forma parte de la carpeta del Departamento Ejecutivo".

Villa General Arias. Ampliación de la ruta 229

En la banquina. Lo hizo Vialidad Nacional y se colocaron luminarias más altas. "Ahora los automovilistas, ante algún desperfecto, pueden estacionar sobre el sector derecho (sentido Villa Arias-Punta Alta)".

Infraestructura vial. "Es muy compleja en ese lugar. Villa Arias nació a la vera de la ruta 229 y se espera para dar más seguridad a los vecinos la realización de la obra de la autovía".