La música urbana domina la década de Spotify en la Argentina y el mundo

El reguetonero boricua Ozuna fue el artista más escuchado en Spotify durante el decenio 2010-2019 y el rapero Drake hizo lo propio a nivel mundial, informó la plataforma de streaming musical.

A su vez, el trapero Bad Bunny fue el más escuchado en el país y Post Malone (hip hop) encabezó en el mundo el ranking anual que la firma sueca da a conocer todos los diciembre.

En la última década en Argentina, detrás de Ozuna se ubicaron Bad Bunny; J Balvin; Daddy Yankee y Maluma, siendo Paulo Londra (7) y Duki (10) los únicos argentinos dentro del top ten.

Durante estos diez años, "Me Rehúso", de Danny Ocean, fue la canción más escuchada, seguida por "Adan y Eva", de Londra, "Despacito", de Daddy Yankee y Luis Fonsi, y "Shape of You", de Ed Sheeran, el único tema por fuera de la música urbana de los diez más escuchados.

En la década

“Lo Más Escuchado en la Década” en el mundo fueron Drake, Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande (única mujer) y Eminem; las canciones más escuchadas “Shape of You”, “One Dance” (Drake, Kyla, WizKid); “rockstar (feat. 21 Savage)” (21 Savage, Post Malone); “Closer” (Halsey, The Chainsmokers) y “Thinking out Loud” (Sheeran).

Las artistas femeninas más escuchadas de la década (Global) fueron Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

En cuanto al ranking en Argentina, “Lo Más Escuchado” en 2019 fueron Bad Bunny, Anuel AA, Ozuna, J Balvin y Daddy Yankee. Paulo Londra (6) y Duki (10) fueron, nuevamente, los argentinos que formaron parte de la nómina principal.

Las chicas

Las artistas femeninas más escuchadas del último año fueron Karol G, Tini y Billie Eilish, mostrando, a diferencia del ranking general y masculino, que entre las propuestas de las mujeres hay mayor variedad musical.

Los álbumes más escuchados durante 2019 sólo presenta uno de rock: "Obras 2004 En Directo", de Callejeros (7), mientras que el top ten está integrado por producciones urbanas como "Homerun", de Londra; "X 100PRE", de Bad Bunny, "Sueños", de Sech y "Para Aventuras y Curiosidades", de Mau y Ricky.

Trap y reggaetón

El trap y el reguetón también ocuparon los primeros puestos de las canciones más escuchadas: "Calma – Remix" (Farruko, Pedro Capó); "Con Calma" (Daddy Yankee, Snow); "Adan y Eva" y "Tal vez" (Londra) y "Pa Mí – Remix" (Cazzu, Dalex, Feid, Khea, Lenny Tavárez, Rafa Pabön, Sech) están en el top five.

Podcast

Además, Spotify también le dio lugar a algo que está en auge: el podcast. Así, los cinco podcasts originales más escuchados fueron "Somos Novios"; "Fausto"; "Tripulación Atucha"; "¡Con amor, carajo!" y "Se Regalan Dudas".

De regreso al ámbito global, Post Malone, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y Bad Bunny fueron los más escuchados; los discos que dominaron las escuchas fueron "When we all fall asleep, where do we go?" (Eilish); "Hollywood’s Bleeding" (Post Malone); "thank u, next" (Ariana Grande); "No.6 Collaborations Project" (Sheeran) y "Shawn Mendes" (Shawn Mendes).

A su vez, las canciones más escuchadas en el mundo en la plataforma fueron "“Señorita”", de Camila Cabello, Shawn Mendes; “bad guy”, de Billie Eilish; “Sunflower”, de Post Malone, Swae Lee; “7 Rings”, de Ariana Grande, y “Old Town Road - Remix” - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus.

Además, a finales de esta semana, Spotify presentará “Lo Más Escuchado" personalizado, que brinda a los usuarios información sobre los artistas, canciones, géneros musicales y podcasts que más escucharon en forma personalizada a través de la aplicación o del sitio spotify.com/wrapped.