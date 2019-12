Una tarea conjunta para reactivar el ramal ferroviario

Eduardo Cano, presidente de Ferrocopa Limitada de Punta Alta y de otras localidades (es una integración regional, provincial y nacional, fundada en 2011) promueve la reactivación del corredor ferroviario Rosario-Puerto Belgrano, que a lo largo de la historia estableció cuestiones de interés político y comercial y la necesidad del usuario para volver a disponer de la operatividad de este servicio.

Al mismo tiempo hace mención a las economías regionales, por lo que no se refiere sólo al ramal Punta Alta-Bahía Blanca, en un principio, sino también a Coronel Pringles, pensando en un polo productivo.

El tema fue presentado por Cano en el espacio de banca abierto del Concejo Deliberante, donde apeló a los ámbitos nacional, provincial y municipal, además del sector privado, para realizar un trabajo conjunto que les permita alcanzar el objetivo.

Como hace 40 años

El primer planteo de Ferrocopa es reactivar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Punta Alta dada la necesidad de ampliar, mejorar y recuperar, como hace 40 años, el servicio de transporte entre los ciudadanos de ambas localidades por temas laborales y con combinación de transportes, mejorando la situación económica.

"Hoy la única opción es el ómnibus. La idea es tener habilitado el ramal para el transporte de pasajeros pero también para la carga, las encomiendas y los comisionistas. La intención es complementar, no competir, como sucedía en los años 60 y 70, para una mejor alternativa para los usuarios, para las empresas y negocios, y para la gestión comercial y cultural", dijo.

"El objetivo es también llegar con el trazado a Pringles para el polo productivo que se extiende en toda la región. Está disponible aún el ramal. Estuvo clausurado durante 40 años y lo ideal sería que todos estuviéramos de acuerdo en consensuar una reactivación".

"Por esto es que apelamos a todos los sectores. En una primera instancia, buscamos alcanzar consensos con el municipio para luego realizar un planteo conjunto ante otros organismos de nivel provincial y regional. Es importante dar a conocer la propuesta no sólo por su finalidad vinculada con el transporte, sino por el significado que tiene en materia laboral, generando nuevas fuentes para nuestros vecinos y para habitantes del resto de las localidades por donde podría pasar el sistema ferroviario, tal como lo conocemos los más grandes y sabemos de sus beneficios y alcances para las comunidades".

Los costos y las consecuencias regionales.

En el proyecto, Cano sostuvo que se especifica, plantea y gestiona el costo de la reactivación.

"Se habló mucho sobre el tema de los presupuestos y de los grandes fondos que se necesitarían para recuperar el sistema y su funcionalidad, a pesar de hacerlo en tramos".

"Por tal motivo, pensamos que se puede convocar a las empresas privadas para que participen en la propuesta que traerá beneficios para todos. Se necesita instar a todos los sectores públicos y privados, y contar con el asesoramiento y respaldo del Ministerio de Transporte, principal conocedor de la situación de los ramales ferroviarios", dijo.

"Ferrocopa busca dialogar con el municipio, con su intendente Mariano Uset y su equipo, y los concejales, para conocer las opciones que se presentan al respecto y, entre todos, estudiar la viabilidad de la propuesta, y el estado actual del sistema ferroviario en toda la provincia".

"La desaparición del sistema ferroviario provocó la caída de la economía en todo el país, y puntualmente en la provincia de Buenos Aires. Lo mismo pasó en La Pampa y Santa Fe, desde donde también se plantea la reactivación del tren".