Coronel Rosales aumentó las tasas en un promedio del 55%

Con el visto bueno del oficialismo y los mayores contribuyentes convocados por Juntos por el Cambio, el Concejo Deliberante aprobó hoy el aumento de tasas de servicios que alcanza un promedio del 55%.

Los votos fueron 23 a 12 y se le otorgó así una herramienta al Departamento Ejecutivo para funcionar durante el periodo entrante.

El concejal Néstor Martínez (Juntos por el Cambio) consideró que "si el gobierno provincial actual se comporta mínimamente como lo hizo la gestión de María Eugenia Vidal, no deberíamos tener problemas en materia de recursos. Hay toda una trayectoria política que nos hace dudar al respecto. Pero queremos pensar que van a llegar los fondos necesarios. De todas maneras, estas readecuaciones de tasas son necesarias para manejar el día a día de nuestro municipio, más allá de las obras o el dinero que provenga de Provincia".

Sobre las repercusiones en los vecinos, afirmó que "no es nada grato hacer una readecuación. Nos toca a nosotros por ser bloques oficialistas. No obstante, la gente sabe que todo ha aumentado y, en definitiva, entiende que es necesario para que la comuna pueda prestar los servicios. Si bien siempre falta mejorarlos, sabemos que lo estamos haciendo muy bien".

Martínez reconoció que para el bloque oficialista es una situación incómoda la suba de tasas, hecho que se vio reflejado durante el debate en el recinto y luego durante la entrevista donde siempre recurrió el término readecuación para definir al aumento o incremento del tributo.

"Es una situación incómoda pero real. Y hay que adecuarla. A nadie le gusta porque entendemos que no es la mejor situación en la cual estamos viviendo en los todos los niveles. Pero no podemos dejar al municipio sin esta herramienta que es fundamental para el trabajo diario", dijo.

En cuanto a su mirada sobre la postura de la oposición, dijo que de los tres bloques opositores, en dos hay ediles que fueron candidatos a intendente (por caso Daniel Medina y Rodrigo Sartori).

"Esperaba hoy que vinieran a proponer otra cosa, algo superador. Me sorprendió y hasta me dio un poco de miedo porque al parecer esos candidatos a intendente no tenían un equipo preparado como para afrontar un municipio. Este era el momento de presentar, de parte de ellos, un trabajo serio. Lamento decirle al vecino que no fue así. Como oficialismo hicimos una propuesta y los bloques opositores hicieron un lectura correcta de lo que nosotros planteamos pero no encontramos ni en las reuniones de comisión de Hacienda ni en la sesión preparatorio o de mayores contribuyentes una tarea seria donde pudieran exponer su proyecto. Para ellos es fácil decir que no están de acuerdo. Pero en realidad se pretendía conocer otra propuesta para debatir", dijo Martínez.