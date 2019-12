Contó que desconocidos también aprovecharon la Navidad para robarle en su casa

Un vecino contó esta mañana que se enteró que le robaron elementos de su casa en el barrio La Falda en Navidad mientras él estaba en Monte Hermoso.

"Sabemos que la Policía no puede estar en todos lados", lamentó Horacio Kadour en diálogo con LU2 contando lo acontecido en su casa de Ramón y Cajal al 1.100.

Kadour contó que ayer escuchó en Panorama que le habían robado a un hombre aprovechando la Navidad y se "puso mal" por el caso. Poco después se enteró que a él le había pasado lo mismo.

"Llamé a la alarma para preguntarme cuándo se había activado y me dijeron que fue el 25 a las 4:20, por lo que solo respondí 'feliz Navidad'", agregó el hombre.

Según indicó lo más valioso que le robaron fue el televisor que tenía y se preguntó cómo habían hecho para sacarlo por una ventana.

"Soy jubilado, ya no me voy a comprar más un televisor", agregó e hizo referencia a que ya le robaron 3 veces en esa casa.

"No sé cómo hacen para entrar y salir, son como ratas", lanzó y pidió: "Ojalá algún día le pueda ver la cara al que reduce, para poder decirle lo que pienso".

"No me dan ganas de moverme de mi casa. La inseguridad es una incertidumbre que no te dan ni ganas de ir a la esquina", concluyó.