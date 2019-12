Historias de frontera de una desconocida Buenos Aires

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Historias, pero de frontera.

El periodista y escritor Leandro Vesco vuelve a sumergirse en los extensos y polvorientos caminos de la provincia y del árido sudoeste bonaerense, para buscar y encontrar nuevas historias desconocidas para el común de la gente.

Así, surge este nuevo Desconocida Buenos Aires, aunque esta vez con el espíritu de Historias de Frontera, con otros 60 relatos que tienen como protagonistas a aquella gente de tierra adentro, curtida por el sol, que sabe del viento y del frío que llegan desde el sur, y que aguarda ansiosamente la lluvia para olvidar (por un rato) la sequía diaria.

A través de sus viajes por estos caminos intestinos de la provincia, Vesco dedica capítulos de su obra a distintas historias encontradas en lugares de Villarino, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Puan, Saavedra, Guaminí, Salliqueló, Pellegrini y Tandil, entre otros, en distintos viajes en los que fue rayando el Meridiano V, sobre el límite con la provincia de La Pampa.

El texto sumerge al lector en un mundo de parajes casi olvidados, que sobreviven gracias a los dos o tres habitantes que les quedan; a recetas añejas y desconocidas, llegadas desde el otro lado del mar y transmitidas de generación en generación en forma oral, y a historias fantásticas que ocurren en estos pequeñísimos e ínfimos lugares del interior bonaerense.

Vesco, amante de los mapas, los caminos y la buena cocina, divide su obra en capítulos temáticos, como pueblos entrañables, mujeres de temple, pulperías y almacenes, sanar la tierra, personajes y destinos con encanto, y bodegones y comida casera.

“Siempre quise escribir sobre el famoso Meridiano V, ese límite geográfico y sentimental, que tiene algo de mítico y legendario. Quería saber qué pueblos hay ahí, qué personas y qué familias viven, y cómo es la vida propia de la frontera”, cuenta a “La Nueva.”.

En esos lugares, el escritor asegura haber hallado “gente que tiene una vida está emparentada con la identidad más pura bonaerense, y que tiene un mayor trato con La Pampa que con Buenos Aires”.

“Encontré familias que trabajan y negocian con el horizonte, esperando la lluvia. Estuve por pueblitos con una forma de vida muy particular, con mucho arraigo y amor por la tierra, con personas que tienen ganas de no querer irse, ni siquiera a la ciudad cabecera; gente que no conoce la Capital y muchos chicos que nunca salieron de su paraje ni vieron una película en el cine”, relata.

Para Vesco, este libro y el anterior permiten viajar a esos puntos de la provincia donde todavía se puede hallar “todo lo que perdió en la ciudad, como paz, tranquilidad, silencios, sonidos naturales y la conversación, porque en las ciudades grandes no se conversa”.

“Esta historia de frontera conserva ese espíritu de que las cosas todavía están por hacerse, de que cada poblador depende de su vecino -esté a 5 o 10 kilómetros de distancia-, y que juntos viven en la soledad, en un mapa olvidado y bello, con tranqueras abiertas, donde no llegan ni los políticos ni la gestión”, asegura.

Esta vez, uno de los capítulos viene desde la propia gente del interior provincial: a través de una convocatoria en redes sociales, Vesco propuso también que quienes tuvieran una historia que (creyeran) merecía estar en el libro, la compartieran con él para que la escribiera.

Algo similar ocurrió con las fotos: la imagen de tapa surgió de un concurso abierto a través de internet para fotógrafos amateurs y profesionales, del que participaron más de 300 personas. Finalmente, terminó imprimiéndose una fotografía tomada por un vecino de Pontaut, en Coronel Pringles.

Un mundo de tranqueras abiertas



Historias de Frontera es una continuación de Secretos de una provincia, que tuvo cuatro reimpresiones y fue en best seller de la editorial El Ateneo, con unos 10 mil ejemplares vendidos. Además, fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados.

El prólogo del libro fue escrito por el periodista Mario Massaccesi.

Las fotos que ilustran la contratapa, también corresponden a ganadores del concurso realizado a través de redes sociales.