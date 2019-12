Patagones: Zara acordó la continuidad de una valiosa obra y ganó tiempo para seguir gestionando fondos

El municipio de Patagones obtuvo el compromiso de las empresa contratista Pirámide y de los gremios de la construcción de que en poco menos de un mes se reanudará la ejecución del barrio 53 Viviendas, de la ciudad cabecera.

Esta semana se firmó el acuerdo de reanudación de la obra en el despacho del intendente, tras lo cual Zara confirmó que a partir del 13 de enero de 2020 los trabajos volverán a estar en marcha “de acuerdo con el plan de trabajo aprobado y con el mismo personal que había a junio de este año”, que son entre 20 y 30 obreros.

La continuidad de los trabajos trajo alivio al municipio, ya que uno de los objetivos que se había propuesto el intendente Zara era gestionar su continuidad ante los nuevos gobiernos nacional y provincial con “todo en marcha”.

“El objetivo era claro: negociar la continuidad con la obra viva, andando. Si se para, no le sirve a nadie: ni a la empresa, porque no cobra; ni a los trabajadores, que se quedan sin trabajo; ni a nosotros, que no le podemos dar respuesta a los vecinos”, reseñó el ingeniero Jorge Isaac, secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna.

El acuerdo alcanzado contempla que la construcción seguirá hasta el 31 de marzo de 2020 “con financiamiento asegurado por parte del municipio”.

“Queremos sentarnos a negociar con la Nación y la Provincia mostrando los avances”, dijo Isaac a Radio Patagonia.

La obra tiene financiamiento mixto entre la Nación (80%) y la Provincia (20%), por lo que será necesario llegar a un doble acuerdo para garantizar su continuidad y finalización.

“Sabemos que el nuevo gobierno tiene un ministerio de Hábitat y Vivienda, lo que nos da esperanzas de que este tipo de proyectos tendría financiamiento asegurado”, añadió el titular de Obras Públicas.

A cambio de su aval para dar continuidad a los trabajos, la firma Pirámide no tendrá sanciones y multas derivadas del incumplimiento del contrato entre noviembre pasado y enero (actualmente, las obra está detenida).

De la firma del acuerdo, además de Isaac y Zara, tomaron parte el jefe de Gabinete y Políticas Públicas, Daniel Paredes; el secretario de Hacienda, Ricardo Tellería; el representante de la empresa contratista, Omar Agüero; e integrantes de los gremios UOCRA y Sitraic, entre otros.