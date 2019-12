En alerta: nueva forma para robar en autos estacionados

Todavía no hay reportes formales de que esta nueva modalidad delictiva se esté aplicando en nuestra región ni en el país, aunque no descartan que ya se haya puesto en marcha. Sí se ha utilizado, por ejemplo, en algunas regiones de los Estados Unidos.

Se trata del un escáner -de venta por internet y con un precio básico de unos 40 dólares- que permite detectar -aún ocultos- dispositivos como celulares, tablets o laptops, dentro de vehículos estacionados.

Gustavo Sain, especialista en delitos informáticos y asesor en la materia del Ministerio de Justicia de la Nación, le reconoció a La Nueva. que esto puede ser un paso superador al ya instalado empleo del inhibidor de alarmas, que viene generando importantes perjuicios, incluso en nuestra ciudad, donde se conocieron varios casos con denuncias penales incluidas.

"Esa maniobra fundamentalmente se produce en estacionamientos públicos de centros comerciales y supermercados, donde habitualmente hay un gran parque automotor. En el caso del inhibidor de alarmas, establece un 'ruido' entre la llave electronica y el receptor del auto que impide su cierre automático a una distancia de hasta 50 metros", dijo Sain.

Aseguran que el escaner de bluetooth es bastante sencillo de usar y no importa si el aparato que se encuentre dentro del auto esté cerrado o inactivo. Igualmente se puee conectar.

"Hace unos años, una tienda de compra y venta de productos muy popular en la Argentina vendía bloqueadores de celulares y GPS, un aparato que cumplía la función de inhabilitar las señales de telefonía móvil y los sistemas de alarma de rastreo por GPS. Los mismos eran utilizados por piratas del asfalto para interceptar a los camiones de transportes en ruta y así robar la mercadería", explicó Sain.

En este último caso, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió en abril pasado una resolución que prohíbe la utilización de "dispositivos o sistemas de radio que impidan o interfieran la interconexión radioeléctrica entre dos o más estaciones (fijas o móviles), imposibilitando el cursado de llamadas, la transferencia de datos u otro tipo de información".

Sugerencias

Las autoridades sugieren inhabilitar las señales de bluetooth de los dispositivos cuando no se usen o directamente apagarlos y no dejarlos “durmiendo”.

De todas maneras, el consejo más elemental es no dejar ningún dispositivo electrónico en un coche, ni siquiera en el baúl y aún con poco consumo de batería, porque igualmente pueden emitir una señal y ser captados.

"El bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica entre dispositivos informáticos de corto alcance creada en la década del '90 para la comunicación entre teléfonos móviles. Con el avance de desarrollo de aparatos tecnológicos de uso doméstico, en la actualidad no solo celulares utilizan esta tecnología sino también notebooks, mouses, impresoras, escáneres, cámaras fotográficas y consolas de videojuegos, entre otros", explicó Sain, quien a su vez es director de la Diplomatura en Cibecrimen de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Se venden, pero con otra finalidad

Alcance. "A través de bluetooth se envían señales débiles para que la comunicación entre los dispositivos no sea interferida por otras señales, con un rango de unos 10 metros, pero algunas notebooks vienen con transmisores que alcanzan los 100 metros, permitiendo así un mayor alcance de detección", dijo Sain.

Objetos perdidos. En tiendas de los Estados Unidos hay escáneres detectores a distancia. Se venden con la finalidad de localizar dispositivos perdidos, pero ahora son usados para el robo de computadoras y celulares escondidos en los autos.

Línea de visión. "Al contrario de la conexión por infrarrojo (control remoto), el bluetooth no necesita estar en la línea de visión de los equipos para comunicarse. La señal atraviesa paredes y otros materiales. Si no se apaga en la configuración, no importa que el otro aparato esté cerrado o inactivo, con la tapa baja o el celular con pantalla negra", agregó.