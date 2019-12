Alberto Fernández, presidente electo de la Nación y quien asumirá hoy para suceder en el cargo a Mauricio Macri, no oculta su fanatismo por el fútbol y por Argentinos Juniors, el actual puntero del fútbol argentino.

Pero, no obstante, su pasión por el "Bicho" de La Paternal se vio interrumpida durante un lapso en que decidió no ir a la cancha. ¿Qué pasó en su momento para que deje de ir a verlo?

"Por el juego mezquino que proponía un entrenador decdí no concurrir a La Paternal. Y lo hice hasta que no se fue", dijo Fernández.

"Tenía un DT que no hacía jugar bien al equipo y yo decidí no ir más hasta que no cambiara. Después llegó (Néstor) Gorosito. Un día estábamos comiendo y el presidente del club le contó esto", aseguró Fernández.

¿A quién hizo referencia? Ni más ni menos que a Ricardo Caruso Lombardi, a quien en ese entonces le pegó públicamente vía Twitter.

Da vergüenza que con la historia de Argentinos Jrs. tengamos un técnico como Caruso Lombardi. Cuando solo empata saca delanteros. Vergüenza! — Alberto Fernández (@alferdez) 28 de abril de 2013

"Con el otro técnico jugábamos muy mal al fútbol. Eran todos pelotazos... Odiaba ver jugar así a Argentinos. Y Gorosito me dijo algo que aprendí casi como una regla de filosofía, la llamo el 'Teorema Gorosito'", señaló. ¿A qué se refiere Fernández?

Alberto, en el intento de hacer una metáfora con su futuro mandato, explicó: "Me dijo: 'tenés muchas más posibilidades de ganar si jugás bien que si especulás'. Si los goles no llegan de entrada, vamos a seguir jugando bien, que van a llegar. Nunca vamos a jugar en contra de la hinchada".

Además, Fernández aseguró que es más probable que logre sacar a la Argentina adelante que ver a Argentinos nuevamente campeón de la Copa Libertadores, algo que logró en 1985.

"A la Libertadores ya la ganamos... Debe ser más fácil levantar el país, porque tengo mucha confianza en mí y en los argentinos", aseguró. (Fuente: Télam y La Nueva).