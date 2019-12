“En cierto modo me había saturado de básquet”, dijo Manu Ginóbili

En una entrevista de casi media hora para un programa radial, Emanuel Ginóbili toco varios temas que hacen a su vida en tiempo presente.

Tras su retiro de la NBA el bahiense reconoció que no extraña el básquetbol, que disfruta como nunca la vida de viajes y compromisos sociales y que no planea -de momento- el futuro.

“Estuve muy activo. Tenía la `bucket list´ (listado de cosas por hacer) con muchos pendientes. Pero me dejé octubre y noviembre bien tranqui para estar en casa y disfrutar de mi triple paternidad. Pero viajé mucho en este 2019, aunque muy contento con eso. Me gusta disfrutar el verano austral. Me escapo del frío de acá (por Estados Unidos)”, le contó Manu a Max Goldenberg, conductor de Desde Lejos (Congo FM), con motivo de los 200 programas.

“Desde el momento que me retiré cambió la bocha y empecé a disfrutar de los veranos de este lado (Estados Unidos), de este lado. Y después, cuando empieza el invierno acá, me escapo a los veranos en Argentina. Ahora disfruto muchísimo más los viajes y coinciden con mejor clima”, dijo.

Manu y su esposa Many, disfrutando de una vista única.

El ex escolta de San Antonio Spurs bromeó sobre la pregunta que le hacen todos, respecto de cómo pasa el tiempo.

“No me pueden entender que estoy ocupado, entretenido y me siento a full. Estoy estupendo. Llevo año y medio y siento que todavía (el retiro) es nuevo. Como que estoy disfrutando mucho de este tiempo libre, viajando, haciendo cosas... Tengo tres hijos también. Además estoy haciendo más vida social que antes no podía”, explicó.

El conductor del programa, amigo de Manu, le preguntó si este período de retiro que lleva es comparable al período de recuperación de una lesión.

“En la NBA cuando te lesionás es peor que cuando estás jugando, porque tenés que presenciar todo lo que hacen tus compañeros, hacer la rehabilitación y estar todo el tiempo ayudando al cuerpo a recuperarse. Cuando estuve lesionado, como mucho mes y medio, estuve con la cabeza a full viendo qué comer, qué tratamiento hacer (para acelerar tiempos). La verdad que la vida del NBA es un lujo total. Tenemos cuatro meses de vacaciones promedio. Aunque en nuestro caso (jugadores extranjeros) el período se acorta por el tema Juegos Olímpicos, Mundiales... Y cuando en ese momento podía ir a la Argentina a disfrutar de mi gente, hacía 5 grados bajo cero jeje... No era lo mejor. Ahora estoy chocho, disfrutando todo”, reconoció Emanuel (42 años).

Con amigos, más que ex compañeros.

Sus nuevos deportes

Ginóbili jugó su último partido oficial en la NBA el 24 de abril de 2018.

“No extraño el básquet. Desde que me retiré jugué un sólo partido exhibición en China. Después del Mundial de los chicos (Argentina) en Beijing, me fui a Shangai por un par de eventos. Pero no lo extraño, no lo juego... Estoy manteniendo la distancia. Repito: fue mucho por mucho tiempo. No sé, se ve que en cierto modo me había saturado y no me había dado cuenta. Ahora disfruto del tenis, de la bicicleta y de otras cosas”, admitió el bahiense.

Una de las cosas que recuperó Manu es disfrutar con familia y amigos de los veranos en Monte Hermoso. Ante una consulta, negó que vaya a jugar algún picado improvisado sea en Bahía o en Monte.

“No jugué todavía, habría que ver cómo estoy. Pero en Bahía estoy tan poquito que no sé si vamos a jugar. Estoy más tiempo viajando, en la playa y ahí no hay cancha de básquet... Jugamos al tejo, al vóley... Este año vamos a implementar el tenis playero. También spikeball, una especie de trampolín en el medio, muy divertido (NdR: con una pelotita que se pasa con golpes con la mano). Terminás tirándote de cabeza al piso”, dijo.

Desafío tenístico con Tony Parker.

A futuro: disfrutar el presente

“Por ahora voy así, está impecable. Todos me dicen que me voy a aburrir y me picará el bichito de hacer un desafío más grande. No sé qué, pero por el momento estoy bárbaro. (En San Antonio) Quieren que me quede alrededor del equipo, haciendo algo, pero no sabemos bien qué. El tema es que si querés trabajar en serio, no te podés ir a la Argentina tres meses en el momento que la temporada está caliente. Mientras quiera seguir haciendo esta vida y pasando los veranos en Argentina, no podré. Después veremos”, afirmó.

Dentro de esos viajes por el país y el mundo Manu concurrió al US Open y realizó una visita a la escudería Renault en la Fórmula 1, durante el gran premio de Austin. La pregunta del conductor del programa fue qué se siente ver a otras megaestrellas del deporte desde su perspectiva.

Le firma a Nico Hulkenberg, junto a Daniel Ricciardo (derecha). Foto: @RenaultF1Team

“Hace ocho años que están (las carreras) en Austin y nunca había podido ir. Me da curiosidad saber cómo es el mundo de ellos. De los tenistas sabía bastante porque en los Juegos Olímpicos había pasado tiempo con Delpo (Del Potro), Chela, Cañas, Mónaco... Compartimos mucho y nos contaban. Pero me impactó verlo en vivo. Ahora entiendo un poco más de cómo se le pega a la pelota”, bromó, tras su experiencia en el US Open viendo a Diego Schwartman.

“Genera más admiración verlos jugar. Lo mismo ahora con la Fórmula 1. Los veía pasar... Miraba las estadísticas y pasaban a 320 kilómetros por hora por donde estaba yo... ¡El volante! Nosotros tenemos uno en el auto que tiene dos. Estos tienen ocho palancas en la parte de atrás, dieciocho botones en el frente y van a 300 kilómetros, mientras hablan por radio con su equipo... Tuve el placer de conocer a (Daniel) Ricciardo y (Nico) Hulkenberg los dos pilotos de Renault. Pero estaban ocupados porque corrían al día siguiente. Hablamos cinco minutos, ¡Pero estaba listo para atacarlos y preguntarles doscientos millones de cosas!”, dijo.