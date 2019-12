Pigüé: La celebración por los 135 años será en el parque Fortunato Chiappara

Siempre teniendo presente sus orígenes, con aquellas primeras 40 familias francesas que dejaron su querido Aveyron para venir a fundar un pueblo en una nación lejana y extraña, con una gran fiesta que como es habitual se concentrará en el parque municipal Fortunato Chiappara, la comunidad de Pigüé está celebrando de manera anticipada el 135º aniversario de su fundación.

Los festejos tendrán su punto culminante hoy, con la elaboración de la 21º edición de la Omelette Gigante y gratuita, que elaboran los Caballeros de la Cofradía local, la exposición rural y comercial, y números artísticos en el escenario montado en el anfiteatro Ulises Parayre, donde el cierre estará a cargo del conjunto folklórico Los Tekis.

Como es habitual, el parque Chiappara se viste de fiesta, aunque la fecha de fundación es el 4, se mantiene la costumbre de concentrar todos los festejos en un solo fin de semana, con entrada libre y gratuita, habrá sectores restringidos para circular en vehículos, aunque se puntualizó que las personas con alguna discapacidad o de edad avanzada tendrán un espacio reservado especial.

Uno de los aspectos en que se hizo hincapié es que no se permitirá la venta de productos gastronómicos por parte de personas, comerciantes o instituciones que no pertenezcan al distrito, a excepción de propuestas que no ofrezcan los vendedores locales.

De acuerdo con la programación, ayer estaba prevista la inauguración de la temporada estival, con la bendición de los natatorios, sumando otro atractivo a la fiesta, ya que se podrá disfrutar de dos grandes piletas y una más chica destinada a niños de corta edad, con abundante sombra, camping gratuito y un sinfín de propuestas culinarias, artesanos, manualistas, puestos de pilcheros y entretenimientos para todas las edades.

Este año volverá a funcionar un patio cervecero ubicado en un sector del parque con la actuación de bandas durante el día. También estará abierta la exposición rural e industrial, así como la carpa donde se podrán ver aspectos de la producción del distrito.

Programa para 20.000 huevos

El programa de actividades de hoy, domingo, se inicia tras el tradicional desayuno de medialunas y chocolate —sin costo alguno— en el parque Chiappara.

A las 10 está prevista la misa de campaña en el lugar y, a las 11, el desfile de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante.

Desfile en el Fortunato Chiappara.

La 21º Edición de la Omelette Gigante gratuita será con 19 mil huevos; habrá otra omelette de mil huevos para celíacos. A las 12.30 se comenzarán a servir de manera gratuita las más de 7 mil porciones.

A las 18, dará inicio el desfile cívico militar con la participación de entidades e instituciones locales. A las 19.15 comenzarán los espectáculos musicales a cargo de grupos y cantantes locales, y se presentarán La Camorra Pigüense; Valentina Etchebest, Sebastián Cance y Nicolás Rodríguez. El cierre será a las 20.30, con Los Tekis.

Los actos protocolares por los 135 años de Pigüé, en tanto, serán el venidero miércoles 4. Será feriado optativo y los actos protocolares se realizarán desde las 8 con el izamiento de la bandera Nacional, entonación del Himno Nacional Argentino y colocación de ofrendas florales en los monumentos a los fundadores: Clemente Cabanettes y Francisco Issaly. (Agencia Pigüé).