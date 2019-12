"Corazón caliente y cabeza helada, esa fue la filosofía con la que corrí", dijo Canapino tras lograr su cuarto título

Con tan solo 29 años, el piloto de Arrecifes Agustín Canapino (Chevy) ya se ganó un lugar en las páginas de oro de la historia del Turismo Carretera.

Con el 4° puesto logrado en la final de la decimoquinta y última cita de la temporada desarrollada en Neuquén, Canapino firmó su cuarto campeonato (tercero de forma consecutiva) en la categorías automovilística más popular del país.

"Corazón caliente y cabeza helada, esa fue la filosofía con la que corrí. Gracias a todos los que me permitieron ser piloto y campeón. Gracias a todo mi equipo. No me salen las palabras", expresó el tetracampeón, quien en las primeras vueltas llegó a perder la pulseada por el “1” con Valentín Aguirre.

La victoria quedó en poder del chaqueño Juan Manuel Silva (Ford), quien así alcanzó su éxito N°15 en la divisional. Completaron el podio Leonel Ugalde (Torino) y el mencionado Valentín Aguirre (Dodge), escolta de Canapino en la Copa de Oro.

Detrás del flamante campeón, 4° en pista, arribaron: Gastón Mazzacane (Chevy), Mariano Werner (Ford), José Manuel Urcera (Chevy), Leonel Pernía (Torino), Guillermo Ortelli (Chevy) y Jonathan Castellano (Dodge).

Previamente al desenlace del TC, Diego Ciantini (hijo de José), a bordo de una Chevy del equipo JP, se proclamó campeón del TC Pista, luego de arribar 3° en la final ganada por Andrés Jakos (Dodge).