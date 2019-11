"Entiendo que la decisión tuvo que ver con la seguridad", expresó Víctor Ursino

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Una situación desafortunada derrumbó las ilusiones deportivas del bahiense Víctor Ursino (47) el pasado viernes, en el marco de la segunda fecha del Estival de Midget 2019/2020.

En cuestión de segundos, y por razones extradeportivas, la gran tarea parcial de “Chiche” quedó sin efecto, luego de que la Comisión Técnica del Club Midgistas del Sur le mostrara la tarjeta roja antes de iniciar su participación en la primera fila de su semifinal.

Tras indagar con la fuente oficial, Ursino fue excluido por no respetar las medidas de seguridad referida a la indumentaria, por no utilizar las botas ignífugas reglamentarias.

“En el momento te da mucha bronca, porque el sacrificio que se hace es muy grande. Entiendo que la decisión tuvo que ver con la seguridad, pero me dolió la forma, porque con un poco de buena voluntad capaz se podía resolver. Desde la serie y hasta la semifinal, me podrían objetado eso y no dejarme afuera de la semi”, contó Víctor, ganador de la segunda batería.

“No corrí con zapatillas comunes. Utilicé un calzado deportivo que, a diferencia de la bota, es más baja. Nada más. Tampoco es que usé zapatillas de montaña o de running. El primer año utilicé las botas que se piden, pero cuando se me rompieron compré las que uso actualmente y nunca me dijeron nada. Tal vez nunca las vieron y yo tampoco me di cuenta que estaban fuera de reglamento”, agregó.

Amén de ese mal trago, Ursino tuvo un comienzo de ciclo veraniego por demás auspicioso, con dos triunfos en series clasificatorias y un interesante medio mecánico, producto del arduo trabajo del propio equipo en el chasis y la atención mecánica de Aldo Ringelmann.

Otro aspecto no menor para destacar de Ursino y los suyos en la pequeña porción de campeonato disputada, fue la correcta interpretación de cambio de piso de un viernes a otro, aplicada eficazmente en la unidad N°51.

“Digamos que esto es la continuidad del trabajo que hicimos en las últimas fechas del campeonato pasado, que logramos un auto rápido y competitivo. En el invernal cuidamos todo, luego se desarmó íntegro y lo armamos tal cual estaba para este campeonato. Encontramos un buen equilibrio y eso me da tranquilidad para manejar”, contó Chiche.

“Tuvimos una charla con los chicos antes de la fecha y dijimos de tocar el auto antes que empiece la noche, porque si lo haces en el transcurso de la noche ya se pierde mucho. Y como se veía que el suelo estaba distinto, bastante pesado en relación a la primera fecha, le quitamos un poco de tracción y evidentemente cayó bien”, agregó.

Esta noche, desde las 20:45, Víctor Ursino, quien afronta su octava temporada en la categoría (debutó en la temporada 2012/2013), tendrá revancha en el óvalo de Aldea Romana.

“Estamos muy contentos, porque el auto es rápido y confiable. Ahora viene lo difícil, que es mantenerse, ya que hay autos rápidos y parejos. Pero no vamos a bajar los brazos, trataremos de seguir por este camino”, cerró.

Se va la tercera

La lógica indica que, por calidad y paridad de máquinas, esta noche tranquilamente podría inscribirse un nuevo ganador y un nuevo candidato al título, una vez concluida el tercer capítulo del Estival 2019/2020 a celebrarse esta noche.

El arrasador comienzo del medanense Esteban Mancini, ganador de los dos primeros capítulos, no oculta la realidad deportiva de la categoría. De acuerdo a lo observado, no sería descabellado afirmar que 15 o más autos están en condiciones de merodear con el primer escalón del podio.

En tal sentido, se esperan las apariciones victoriosas de Leonel Ramos, Luciano Franchi, Roy Altamirano, Rodrigo Perugini, Matías Lastra Meler, Claudio Roth y Luis Vallejos, entre otros.

Pero como en esto del Midget pocas veces se cumple a raja tabla la lógica, habrá que aguardar al comienzo de la actividad, el estado del suelo, el clima y el sorteo de clasificatorias; todos factores preponderantes a la hora de competir...

**Campeonato: 1) Esteban Mancini, 52; 2) Roy Altamirano, 39; 3) Leonel Ramos, 36.75; 4) Luciano Franchi, 36.50; 5) Rodrigo Perugini, 27.75; 6) Luis Vallejos, 23.75; 7) Matías Lastra Meler, 23.25; 8) Sebastián Burgos, 22.25; 9) Lucas Grill, 21; 10) Claudio Roth y Federico Hidalgo, 15 y 12) Mariano Pérez, 13.50.