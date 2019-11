Habló Gallardo: "Definiré mi futuro cuando tenga que hacerlo", aseguró

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, cruzó a quienes afirman que la derrota en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo (Brasil) lo dejó "sin fuerzas" y aclaró que no tiene "apuro" por anunciar su futuro.

"¿Alguien puede pensar que no tengo fuerzas? Tengo 43 años y toda una vida por delante, por algo estoy donde estoy. Después puedo hablar de muchas cosas, yo no vine a anticipar nada. Hoy no voy a anunciar nada, porque estoy pensando en los tres partidos que nos quedan y eso lo voy a hacer cuando termine, no hay apuro. No quiero generar ninguna especulación", aseguró.

"No vine a hacer ningún anuncio, es una habitual conferencia de prensa como antes de cada partido. Estamos a dos días de arrancar de nuevo la Superliga y no tengo nada para anunciar. Lo definiré en el tiempo que lo tenga que definir, pero con tranquilidad. Un resultado adverso no cambia mi pensamiento de acuerdo a lo que tenía natural en cuanto a las semanas que quedan por delante", amplió el DT.

En conferencia de prensa, Gallardo afirmó que no tiene "precisión exacta de lo que va a pasar" y ejemplificó con el caso de la venta del mediocampista Exequiel Palacios.

"No tengo precisión exacta sobre lo que va a pasar. No terminó el año y ya prácticamente tenemos un jugador vendido. Ya sé que un jugador se va y nos quedan tres partidos. Podríamos haber esperado un poquito más, pero eso yo no lo manejo", dijo el "Muñeco", en forma de queja a los dirigentes del club.

"La verdad que lo voy a utilizar (a Palacios), porque más allá que esté casi definida su salida sigue estando en el club y tiene ganas de jugar y cerrar su camino acá. Va a estar en la nómina, pero con la cabeza en que se va a ir. No sé lo que puede pasar", agregó.

Y, en ese sentido, dejó una lección de cómo afronta estos momentos: "Los cambios son parte de la vida, a veces generan situaciones problemáticas y a veces generan que te tengas que volver a preparar para nuevos desafíos. Los que no están preparados para eso, tienen tendencia a quedarse así, tirados. Los que estamos preparados, con una estructura consolidada, para el cambio es lo que termina generando una situación de estabilidad que va más allá de los nombres, venga quien venga. Eso me da motivo de orgullo". (NA y La Nueva.)