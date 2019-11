Se conoció la sede de las finales para las Ligas de Infantiles y de Juveniles

Esta tarde se conoció el resultado de la licitación y el Final Four de las Ligas U15 y U19 de básquetbol se llevará a cabo en Mar del Plata.

Sporting de aquella ciudad, representante en Infantiles, oficiará de local el fin de semana del sábado 7 y el domingo 8 de diciembre.

Olimpo representará a nuestra ciudad en la categoría más chica; mientras que Bahiense del Norte y Estudiantes animarán la definición en Juveniles.

El aurinegro llegó a dicha instancia tras un fallo del HTD de la CABB, ya que en las semifinales, Villa Congreso de Viedma había terminado por encima (ganó en cancha, 79 a 56) pero incluyó mal a tres jugadores.

En ese cuadrangular, el equipo de Mario Errazu le ganó a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (el local) por 86 a 71 y a Independiente de Neuquén, por 76 a 66.

Bahiense del Norte, por su parte, terminó invicto las semifinales al superar, en La Plata, a Ferro de Puerto Madryn (80-48), Español de Plottier (95-52) y Gimnasia (65-62).

Mientras que Estudiantes organizó su grupo en las semis, ganándole a Hindú de Catamarca (80-73), Inca Huasi de San Juan (83-72) y a Boca Juniors (65-62).

Programa de partidos

Sábado 7

10:00 > Semifinal 1 U19: Italiana de Charata vs. Atenas de Córdoba

12:00 > Semifinal 2 U19: Estudiantes vs. Bahiense del Norte

18:00 > Semifinal 1 U15: Española de Charata vs. Unión Eléctrica de Córdoba

20:00 > Semifinal 2 U15: Sporting de Mar del Plata vs. Olimpo

Domingo 8

10:00 > Tercer puesto U19

12:00 > Tercer puesto U15

16:00 > Final U19

18:00 > Final U15