Videos: las maniobras de Benedetti que causaron "chispazos" con Leo Ramos y Lucho Vallejos

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Amén del atractivo que generan las competencias en sí mismas, el segundo episodio del Estival 2910/2020 no ofreció el mismo coeficiente de espectacularidad en pista que la apertura del ciclo veraniego.

No obstante eso, bien sabemos que en esto del Midget nunca faltan grandes maniobras, algún que otro sobrepaso y las polémicas; especialmente esta última sección, la cual el pasado viernes tuvo el primer cruce picante del campeonato...

El momento más tenso de la noche se produjo en la tercera semi, con un principal actor protagónico: Luciano Benedetti, artífice de dos maniobras (especialmente la primera) que dieron bastante que hablar en las tribunas y en boxes.

La primera de ellas, en la partida, cuando la máquina negra N°16 se corrió hacia adentro antes de tiempo sobre la marcha de Leonel Ramos, que a la postre le valió dos segundos de recargo.

Posteriormente, en plena competencia, Lucho le dio un toquecito en plena recta principal a su tocayo Vallejos, cuando éste parecía quitarle la vanguardia por el radio interno. La cosa siguió en boxes, con idas y vueltas verbales, y algún que otro empujón...

“La maniobra está bien sancionada. Pensé que le había librado el auto y por eso me cerré antes de tiempo. Lamentablemente lo terminé perjudicando a Leo (Ramos). El comisario deportivo estuvo bien en darme el recargo”, confesó Benedetti sobre lo ocurrido con el Piraña.

“Una vez que le sacás medio auto al de al lado, dejás de verlo. Pensé que ya lo había terminado de superar y por eso me cierro. Sentí de adentro del auto el toque”, agregó.

“Con respecto a la maniobra de Vallejos, yo salgo de la curva 4 con el auto un poco para adentro, pero en ningún momento lo alcanzo a tocar. Si el piensa que lo hice a propósito o tuve mala intención, le pido disculpas. De mi parte la dejo ahí, no me interesan los puteríos”, aclaró.

Como corresponde, tanto Ramos como Vallejos también tuvieron la posibilidad de brindar su campana sobre los acontecimientos, a fin de aclarar el asunto en cuestión.

“Ayer me llamó pidiéndome disculpas, pero yo sigo pensando que fue una maniobra rara. Está clarito en los videos que dobla antes de tiempo y me pega. Para mí hubo mala intención, pero bueno, con el diario del lunes, siempre vas a poder pedir disculpas y demás. Yo las acepté, pero creo que no es así”, manifestó Ramos.

“Ya está, ya pasó. La carrera ya la perdí, no me sirven las disculpas ni que tampoco le den segundos de recargo. La semi se tendría que haber vuelto a largar. No es que se le fue el auto, fue muy alevoso”, enfatizó.

Vallejos, por su parte, además de referirse a lo ocurrido durante la competencia, también detalló lo acontecido luego del banderazo a cuadros, al momento de regresar a boxes.

“No fue una maniobra brusca y creo que tampoco para sanción. Después, cuando estamos entrando a boxes, el padre (Gustavo Benedetti) me pega una patada en la rueda y una piña al capot”, detalló el actual subcampeón.

“Llegamos a la callecita de ingreso, él se frena al lado y empieza a acelerar y festejar, como provocando. Los autos ingresaron pegados, y capaz eso le hizo pensar al padre que lo quería chocar o no sé. Lamentablemente se generó un tumulto entre nuestros mecánicos”, argumentó.

“Nunca nos llevamos bien, esa es la realidad. Pero eso no quita que no podamos correr con respeto y lealtad en pista”, cerró Vallejos.