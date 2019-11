Cortázar y Wright y un puente en forma de Mariposa

Mario Minervino / mminervino@lanueva.com /@mariominervino

Esta nota la comenzó Julio Cortázar. En Rayuela, escribió: "Me atormenta tu amor que no me sirve de puente porque un puente no se sostiene de un solo lado, jamás Wright ni Le Corbusier van a hacer un puente sostenido de un solo lado".

Curiosa decisión del escritor de tomar a dos grandes maestros de la arquitectura Moderna para graficar una obra que, en gran medida, es parte del mundo de la ingeniería.

Lo cierto es que Ni Wright ni Le Corbusier construyeron puentes. No era parte de su ocupación. Sin embargo, el primero dejó un proyecto jamás construido que, de haberse concretado, hubiese modificado la manera de pensar este tipo de obra.

La propuesta

Considerado el arquitecto más destacado del siglo XX, Wright no vive sólo de las obras llevadas a la realidad, sino también de proyectos jamás construidos.

En la década del 50 diseñó, por caso, un puente sobre la bahía de San Francisco, al que bautizó "Puente de Mariposas".

El arquitecto propuso una obra de hormigón, que era más que un paso.



Estaba apoyado en pilares gigantes huecos en forma de almendra. Brazos largos y curvos llevarían seis carriles de tráfico y dos peatonales, sostenidos por dos arcos conectados por un parque en forma de mariposa, "un alivio agradable y de parada para el tráfico". Acá la idea singular y distinta: un puente que sea también un lugar de estar. “Un puente para todos los tiempos, sin necesidad de mantenimiento ”, dijo.

La obra nunca estuvo cerca de construirse. Por varios motivos. Su costo, la oposición de funcionarios y de algunos ingenieros.

"Hubiera sido brillante y muy influyente, y posiblemente cambiado el curso de cómo se habrían diseñado otros puentes. Una hermosa forma escultórica", dijeron otros.



"Las personas que cruzan el puente podrían llegar a este parque paisajístico y disfrutar de las vistas de la bahía.

Desde fines del siglo XX los arquitectos se han involucrado en el diseño de puentes. Los toman como esculturas, como sitios de cruces pero también de permanencia y de observación.



Aquella idea de Wright se anticipó a esa manera de diseñarlos. Cortázar podría haber descubierto que además de sostenerse por dos lados, este puente tenía en su centro un lugar de encuentro y permanencia.

Duro de matar

Como detalle adicional, en la película Duro de Matar, protagonizada por Bruce Willis, hay una escena donde en uno de los pisos de una torre que cae en manos de extremistas, se observa la maqueta de una gran obra. Se trata precisamente del puente diseñado por Wright, la mariposa jamás construida que se ganó su lugar en este film.