Maradona le apuntó a Riquelme: "Los dólares no pueden pueden pesar más que las convicciones"

Diego Armando Maradona atacó a Juan Román Riquelme, quien se postulará como vicepresidente segundo de Boca, tras la declaraciones del actual presidente xeneize, Daniel Angelici.

En conferencia de prensa, Angelici dejó entrever que Riquelme no había aceptado sumarse al oficialismo por una cuestión ecónomica.

Debido a esto, Maradona publicó "hoy vi la conferencia de Daniel Angelici, y creo que el ídolo de un club, como Riquelme, no puede escuchar ofertas y venderse al mejor postor. Yo jamás lo hice. Los dólares no pueden pesar más que las convicciones", puso el "10" en su cuenta de Instagram.

"Estuvimos cenando con él en su casa -contó Angelici-, después hablamos por teléfono y después tuve charlas con su representante y con su hermano. En un momento parecía que estábamos cerca, pero no. Después tomó la decisión de participar (con Ameal)", contó. Luego, agregó: "Me imaginé que cuando no hubo unidad el ídolo se iba a quedar en su casa y que cuando ganara quien ganara se pondría a disposición para la parte futbolística que era lo que quería hacer".

"A su vez, respecto a los dichos del candidato José Beraldi ("Lo que nos solicitó Riquelme nos resultó inaceptable"), fue duro y dejó entrever que pidió dinero a cambio de integrar las listas: "No me corresponde a mí interpretar lo que dice Beraldi, aunque tanto yo como todos los que están acá saben de qué se trata". "No voy a contestar lo que ustedes ya saben y que a lo mejor ni ustedes ni yo nos animamos a decir, sobre todo pensando en el hincha de Boca. Quizas cuando terminen las elecciones me anime -continuó- Vamos a dejar que el hincha de Boca siga teniendo un ídolo", apuntó Angelici. (La Nueva. y TNT Sports).