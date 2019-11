Fórmula 1: Max Verstappen estuvo intratable a la hora de clasificación

Por segunda vez en la temporada y en su carrera, Max Verstappen (Red Bull) se adueñó del mejor tiempo en una prueba de clasificación de Fórmula 1.

En el José Carlos Pace de Interlagos, el piloto holandés se quedó con la Pole del Gran Premio de Brasil, penúltima cita de la temporada, luego de dominar ampliamente durante las tres sesiones cronometradas.

Con 1m 07s 508, Verstappen, quien emuló lo hecho este año en Hungría, superó por 123 milésimas lo hecho por el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), y por 191/1000 el registro del inglés Lewis Hamilton (Mercedes), segundo y tercero, respectivamente.

Valtteri Bottas (MercedeS), Alexander Albon (Red Bull), Pierre Gasly (Toro Rosso), Romain Grosjean (Haas), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Kevin Magnussen (Haas) y Lando Norris (McLaren), cerraron los mejores 10.

La competencia de mañana, se pondrá en marcha a las 14:10. Televisará Fox Sports Premium Action.

