Un remisero puntaltense contó que lo estafaron con una falsa encomienda en La Pampa

Un remisero de Punta Alta denunció que un desconocido por teléfono lo contrató para buscar una encomienda en Jacinto Arauz (La Pampa) y lo estafó.

El chofer contó que el hombre se hizo pasar por el dueño de una veterinaria local y le encargó buscar unas cajas en esa localidad pampeana, a 160 kilómetros de Punta Alta.

Pero en medio de las conversaciones le pidió que depositara $ 2.800 en un centro de cobranzas para pagar a la proveedora de la mercadería, con la excusa de que él estaba en la ruta.

Luego de hacer el depósito, el remisero emprendió viaje y cuando llegó a destino se dio cuenta de que lo habían estafado.

"En el pueblo no volaba una mosca, era la siesta. Lo llamo por telefono y me dice que tengo que ir al correo. Ahí me saltó la ficha, porque si es contrarrembolso se paga ahí mismo", contó el hombre por Radio Rosales.

El remisero contó que cuando volvió a Punta Alta fue hasta la veterinaria y ahí le contaron que no habían hecho ningún pedido y que lo mismo le había pasado al chofer de otra empresa puntaltense. (Radio Rosales)