Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Falta muchísimo para que la Zona 2 del Torneo Federal A comience a definir cosas importantes, tanto que ayer recién se jugó la fecha 11 de 30.

Es decir, todavía quedan 57 puntos en juego y sólo se disputaron 33. Una eternidad...

Lo cierto es que en este reciente comienzo, Sansinena supo hacerse fuerte de local y eso lo mantiene bien posicionado (hoy está 6º, en zona de clasificación).

Ayer, el albirrojo sumó su cuarto éxito en 6 presentaciones en Cerri, al derrotar a Deportivo Madryn por 1 a 0.

"Necesitábamos este triunfo, porque no venimos ligando de visitante pese a que venimos haciendo las cosas bien. Por ahí nos falta terminar bien las jugadas", señaló el volante Brian Toro.

"Ellos tienen jugadores de experiencia, no les pesó tener un hombre de menos (Zuñiga fue expulsado a los 28 minutos), tienen experiencia y una base de jugadores que vienen juntos hace mucho tiempo. Era un rival difícil y lo teníamos que ganar sí o sí. Creemos que vamos por buen camino, tenemos que seguir así y todos juntos vamos a conseguir cosas importantes", agregó el ex Deportivo Roca.

Hasta el momento, el "Tripero" sólo recibió goles en un partido de los 6 que jugó en el Luis Molina (1-3 ante Cipolletti), donde cosechó 13 de los 18 puntos que disputó.

Caso contrario se dio de visitante, donde se presentó en 5 ocasiones y perdió 4 y empató una. Hizo un solo gol y le hicieron 6 (le marcaron en todos los cotejos).

"Con Cipolletti cambiamos la forma, teníamos algunas bajas y se dio así, pero estamos contentos, seguimos por la misma línea, tratando de mejorar y de sacar resultados. Sabemos que es clave ganar de local, de visitante es más difícil, no estamos ligando y nos está costando en los metros finales", admitió Brian.

"Sabemos que de visitante ya se nos va a dar, ahora se viene un rival difícil y a nosotros siempre nos sirve sumar", amplió.

Toro es uno de los de rendimiento más parejo en Sansinena, siendo la rueda de auxilio ideal para los defensores y los volantes y aportando su despliegue.

"Estoy contento, me tocó arrancar el 10 de junio con Olimpo, sumé un mes de pretemporada y eso me sirvió. El técnico me da confianza y hay que aprovecharla", apuntó.

Con el éxito de ayer, el equipo que conduce Marco González ingresó nuevamente en zona de clasificación y en la próxima fecha se medirá ante Olimpo, en el Roberto Carminatti.

"Somos conscientes de que no tenemos los medios de otros equipos, somo un grupo nuevo y cuesta ensamblarlo. Estamos consiguiendo eso, estamos tranquilos, tratamos de ir partido a partido y de mejorar", cerró Toro.