Alberto Fernández acusó a Marcos Peña de instalar "fake news" en redes sociales

En medio de la transición, el presidente electo, Alberto Fernández, acusó hoy al saliente jefe de Gabinete, Marcos Peña, de "instalar noticias falsas por las redes" sociales, luego de que circularan versiones sobre una supuesta internación suya.

Durante la jornada del pasado jueves circularon en Twitter trascendidos de que el líder del Frente de Todos había tenido que ser hospitalizado en el Sanatorio Otamendi, ubicado en el barrio porteño de Recoleta: ese supuesto hecho era replicado por las denominadas cuentas "trolls".

Aunque al principio el entorno del mandatario electo desmintió esos rumores sin darle mayor importancia, este viernes Alberto Fernández se refirió al tema y apuntó contra el ministro coordinador.

"Agradecería que Marcos Peña deje de gastar los pocos dólares que todavía no dilapidaron en instalar noticias falsas por las redes. También agradecería a ciertos medios no prestarse a las fake news", escribió el mandatario electo en su cuenta de Twitter.

Y agregó: "Estoy muy bien y trabajando para ordenar el caos que nos dejan. Gracias".

Tras la acusación, allegados al referente del PRO anticiparon a NA que el jefe de Gabinete no le respondería a Fernández, al tiempo que Peña permaneció en la Residencia Presidencial de Olivos junto al saliente mandatario, Mauricio Macri.

En la quinta ubicada en el norte del Conurbano bonaerense, el jefe de Gabinete acompañó al jefe de Estado en distintas reuniones con funcionarios nacionales.

Fuentes oficiales insistieron en diálogo con NA que "se sigue trabajando por la transición ordenada" por la cual Macri solicitó una "máxima" colaboración a todo su equipo de trabajo.

A lo largo de la gestión de Cambiemos, Marcos Peña fue acusado, en reiteradas ocasiones y por dirigentes de distintos espacios, de "liderar" un "ejército de trolls" para instalar noticias falsas y atacar a la oposición, lo que fue siempre desmentido por el referente del PRO.

"El Gobierno no tiene trolls, no existen. El kirchnerismo los tenía, nosotros no porque somos transparentes", había afirmado el jefe de Gabinete al ser consultado por el tema durante una entrevista televisiva en abril de este año. (NA)