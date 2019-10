El Gobierno deberá pagar esta semana alrededor de 600 millones de dólares por deuda

El Gobierno deberá enfrentar esta semana vencimientos de deuda por alrededor de 600 millones de dólares y utilizaría reservas del Banco Central para pagar.

La lista de pagos empieza hoy con el vencimiento del cupón del Bonar 2020 (AO20), que llega a US$ 117,8 millones, y termina el viernes, con el pago de la Letra del Tesoro U1109 que, luego del reperfilamiento compulsivo, implica un desembolso de otros US$ 464 millones.

El Bonar 2020, que fue emitido bajo ley argentina, vencerá en octubre del año próximo y podría ser incluido en un próximo reperfilamiento de la deuda pública.

Este martes se pagará el cupón de renta de 8 % anual de esta título que se cancela semestralmente en abril y octubre.

El monto de emisión original en octubre de 2015 fue de US$ 2.947,6 millones, que devengaron un interés de 117,9 millones de dólares, que deberá pagar el Tesoro Nacional.

El otro título, que vencerá el viernes, es una Letra del Tesoro en dólares, que se licitó el 12 de marzo y fue adjudicada por US$ 854 millones.

El precio de corte fue de US$ 974,76 por cada 1.000 de valor nominal, pero como el Ministerio de Hacienda reperfiló los pagos, el monto a pagar se redujo a menos de la mitad y será de 416,8 millones de dólares.

El resto de los pagos se efectuaría en un 25 % a los 90 días y el 60 % a los 6 meses del plazo original.

Desde el viernes último el Gobierno viene utilizando las reservas internacionales del Banco Central, luego de lograr la autorización del FMI, para efectuar los pagos.

La semana anterior el Ministerio de Hacienda aclaró que esos recursos, por alrededor de US$ 8.000 millones, fueron entregados por el FMI al inicio del programa stand by como "refuerzo presupuestario", para atender situaciones que no se pueden afrontar con recursos del Tesoro.

De ese total, Hacienda ya utilizó 1.963 millones para atender pagos de títulos en pesos y en dólares, que se realizaron en la última semana de septiembre.

Ahora el total de recursos se redujo a 5.130 millones de dólares tras los pagos de deuda que se realizaron. Con ese saldo, más los US$ 13.500 millones de las reservas de libre disponibilidad, alrededor de 20.000 millones de dólares, en Hacienda confían que serán suficientes para afrontar los compromisos de deudas hasta el recambio presidencial. (NA)