Video: "Cuando me apretó la barra tuve pánico", contó Javier Cantero

Mucho se habla por estas horas del video viral en el que el ex presidente de Independiente, Javier Cantero, sufre un violento apriete de un grupo de barras del Rojo en su despacho, cuando aún presidía el club de Avellaneda.

Por tal razón, el propio protagonista de los hechos rompió el silencio en el programa de la señal de cable de TyC Sports, "No Todo Pasa", donde se explayó largo y tendido sobre ese momento vivido y de cómo fue su lucha contra los barras.

"Cuando me apretó la barra tuve pánico. Tenía un saco y una camisa de las que salían agua de cómo estaba. ¿Saben por qué estuve con el celular? Porque tenía tanto miedo que no podía embocarle a los números para llamar a la policía", reveló.

“Teníamos que enfretarnos a los barras, nos hubiésemos traicionado si no lo hacíamos. Ahora no me interesa volver a meterme en la política del club, solo quiero defender mi honor. Estuve cinco años sin decir una palabra, y lo poco que dije fue siempre de apoyo al equipo. Cuando uno se va mal del club, es lo menos que puedo hacer", agregó.

EXCLUSIVO. El momento en que la Barra Brava de #Independiente, con Bebote Álvarez a la cabeza, "apretaron" a Javier Cantero (Presidente del club en ese momento) en el año 2012.

Cantero también reflexionó sobre la lucha que intentó sostener con la fracción política que afectaba a la institución, refiriéndose también a la actual comisión directiva encabezada por Hugo Moyano.

“Esto de K, no K, Cambiemos, vas a encontrar gente de todos los clubes en todos lados, y porquerías y fenómenos en todos los clubes. Se me acercaron de muchos partidos políticos pero no de la política en sí. Cuando fui a Casa de Gobierno para hablar sobre el sistema de ingreso a los estadios vi que la presidenta no nos acompañó", contó.

“En Camioneros el estadio se llama Hugo Moyano, el presidente es Pablo Moyano; en el Sindicato, el secretario general es Hugo Moyano, el adjunto es Pablo Moyano; en Independiente, el presidente es Hugo Moyano y el segundo es Pablo Moyano. ¿No le parecen que es un nepotismo del siglo 15, 16 o 17?”, cerró.

Por último, el ex presidente de Independiente reveló el expreso pedido de un comisario general durante su mandato al frente de la institución.

"Me pidió que le ponga cocaína a Bebote (Álvarez) para que entre a Avellaneda, lo pare y lo saque, pero jamás haría eso. Era mi acérrimo enemigo, pero el fin no justifica los medios", declaró en No Todo Pasa.

"Yo me llevé muy mal con la barra, a Bebote lo vi en una nota muy demacrado y deteriorado físicamente. No tengo odio hacia él, ojalá haya recapacitado y su vida cambie, pero no le deseo el mal a esa gente", cerró con respecto al tema.