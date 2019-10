Atlético Macachín, con Delorte, ganó y todavía sueña con el pasaje

Atlético Macachín, con el experimentado delantero Alejandro Delorte entre los once, venció a All Boys de Trenel por 2 a 1, en el marco de la 5ª fecha de la Zona C del Torneo Provincial 2019 "Clubes con historia", y conservó intactas las chances de avanzar de fase.

Por este mismo sector, Villa Mengelle de Jacinto Aráuz de Mauro Olivi empató sin goles como visitante ante Racing de Castex y también tiene posibilidades de acceder a los cuartos de final.

Villa Mengelle recibirá a Macachín el próximo domingo.

Racing lidera con 10 unidades, Macachín suma 7, Villa Mengelle 6 y All Boys cierra con 4.

Además, Costa Brava de General Pico cayó ante Independiente de Jacinto Aráuz como visitante por 2 a 1 y comprometió su clasificación.

En tanto, Pampero y Huracán --ambos de Guatraché-- quedaron eliminados de la competencia.

Otros resultados:

Zona A: Ferro de Pico 3, Deportivo Winifreda 1 y Belgrano SR 1, Estudiantil Castex 2.

Posiciones: Estudiantil y Ferro, 10; Winifreda, 7 y Belgrano, 1.

Zona B: Sportivo Realicó 1, All Boys SR 2 e Independiente JA 2, Costa Brava 1.

Ubicaciones: All Boys, 12; Costa Brava, 7; Sp. Realicó, 5 e Independiente, 4.

Zona D: Huracán de Guatraché 2, Independiente GP 1 y Cultura Integral de Colonia Barón 1, Pampero 0.

La tabla: Independiente, 12; Cultura, 9; Pampero y Huracán, 4.

Zona E: Alvear FC 3, Deportivo Rivera 3 e Independiente de Doblas 2, Ferro de Alvear 0.

Así marchan: Independiente, 12; Dep. Rivera, 6; Alvear, 5 y Ferro, 4.