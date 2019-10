Detalles de la extraordinaria popularidad de Los Beatles

Carlos Rivas Wilsen es el bahiense especializado en Los Beatles. Los cuatro de Liverpool lo sedujeron desde sus inicios y a partir de ahí no paró más de informarse, leer, escuchar discos y comprar cuanto consiga del grupo musical inglés.

Es por esa razón que desde la Asociación Civil Dos Museos (Sarmiento 450) lo invitaron a dar una charla en el marco del 57 aniversario del primer single grabado por el grupo (5 de octubre de 1962).

Eso fue a través del sello Parlophone-EMI. Paralelamente se cumplen 50 años del lanzamiento del álbum "Abbey Road".

La charla se denominará "Los Beatles, su mensaje y su música". Eso será el próximo jueves, desde las 20.30, en Sarmiento 450. Entradas a 150 pesos. En puerta saldrán 200.

No tendrá a la biografía como tema central, sino que el foco estará puesto en las influencias musicales, la puesta en escena y el mensaje buscando el origen de la extraordinaria fama que alcanzaron Los Beatles. Será con la interacción de los presentes.

El espectáculo estará ilustrado con videos de algunos de los temas paradigmáticos de la banda y tendrá lugar el próximo jueves 10 de octubre en la sede de Dos Museos Sarmiento 450.

Un investigador

No más de ocho años duró la historia de Los Beatles desde que comenzaron a tocar formalmente hasta que se separaron (1962-1970). No más de una década que marcó una revolución en la historia musical del mundo.

Carlos Rivas Wilsen se convirtió en admirador del grupo inglés cuando tenía 16 años, allá por 1966.

"Me ocurrió algo inevitable: comencé a comprar discos y cuanto material había dando vueltas. Me transformé, por amor y casi sin quererlo en un investigador", agrega Carlos.

"No me va la palabra fan, porque te relaciona con fanatismo y yo no soy fanático. Yo amo a Los Beatles, pero también reconozco sus errores e intento tener una mirada objetiva".