La ANMAT prohíbe la comercialización de un agua mineral y otros productos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución "del producto rotulado como Agua marca Nativa, Bajo Sodio, Naturalmente agua".

La disposición 8130/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, determina la prohibición sobre el agua Nativa.

Según se indica en el texto oficial, "el Departamento Provincial de Bromatología de la Dirección de Salud Ambiental de la provincia de Chubut informó que el Agua marca Nativa, Bajo sodio, Naturalmente agua, 0294-154726292, RNPA 07005995, Envasado en origen por RNE 07000401", la cual no cumple con la normativa alimentaria vigente".

Asimismo, la disposición se informó de inmediato a "las autoridades sanitarias de todas las municipalidades y comunas de la provincia de Chubut que se trata de un producto falsificado y les solicitó que procedan a la intervención del mismo por presentar en el rótulo un Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticio (RNPA) correspondiente a otro producto, por lo tanto resulta ser apócrifo".

Otros productos

La ANMAT anunció la prohibición del producto "Extracto de manzanilla, extracto de tilo, jugo de arándano, extracto de pasionaria y extracto de avena con stevia”, marca Camino de Vida, con el nombre de fantasía Releasing Stress, RNPA N°01045753, elaborado por el RNE N°01000250 y comercializado por Alimentos SA, localizado en calle San José 2423, Beccar, Provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada luego de que se hizo una verificación a los rótulos de estos alimentos líquidos, y se comprobó que “declaraban por un lado un RNE en un rubro y categoría de alimento que no correspondían al habilitado, y por el otro, un RNPA vigente perteneciente a otro producto de la misma razón social, no declarando además la denominación de venta del alimento en la cara principal y con relación a los ingredientes declaraba “azúcar” y en la cara principal del rótulo indicaba “con stevia”, además no declaraba los alérgenos pese a contener avena y finalmente, no declaraba la totalidad de la información nutricional”.

El organismo también prohibió en la disposición 8133 una leche entera en polvo instantánea rica en Hierro, Zinc y Vitaminas D, A y C, peso neto 800 gr., marca Optima, RNPA N° 21-447109 y una leche entera en polvo instantánea fortificada con Vitaminas A y D, peso neto 400 gr., marca Optima, RNPA N° 21-447108”, elaborados y envasados por SENASA S-I-05515 – RNE N° 21-442338, bajo el R.N.E. 21-442338.

Estos productos, según informó la ANMAT, se encontraban mal rotulados, “en infracción al artículo 3° de la Ley 18.284, al artículo 3° del Anexo II del Decreto N° 2126/71 y a los artículos 6° bis, 13° y 155° del C.A.A., por carecer de las autorizaciones de producto (R.N.P.A.) y de establecimiento (R.N.E.), resultando ser un alimento falsamente rotulado, y ser en consecuencia ilegal”.

En tanto, en la disposición 8134/2019 se informó la prohibición del producto en cuyo rotulo luce “Dulce Regional, producto santiagueño, Kinoto, marca Casero”, “Bombón de Nuez y Algarroba, marca Casero” y “Dulce Regional, Producto Santiagueño, Zapallo, marca Casero” elaboradas en la calle Garay 1958, en La Banda, Santiago del Estero, por no tener los trámites de conformación de establecimiento.

La ANMAT informó que la decisión se tomó “al tratarse de productos que no pueden ser identificados en forma fehaciente y clara como producidos, elaborados y/o fraccionados en un establecimiento determinado, no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República de acuerdo a lo normado por el Artículo 9° de la Ley 18284”.

En la disposición 8157/2019 se comunicó la prohibición de comercialización en todo el territorio nacional del "aceite de oliva extra virgen, marca San Rafael de Cuyo, de Mendoza, Blend de diferentes varietales de aceituna, y envasado por San Rafael de Cuyo S.A., RNE 020-42365, RPPA N° 02175034, como asimismo de todo producto del RNE 020-42365, por estar falsamente rotulado.

Se prohibió, por último, todos los lotes de los productos médicos rotulados como: : “BEAUTIFIL II 4.5 g/A2 PN1402/Manufacturer SHOFU INC. Japan/Material Restaurador Dental fotopolimerizable liberador de Flúor/Lote 041825/Vto. 2012-03-21, sin datos del importador/titular responsable en Argentina” y “BEAUTIFIL FLOW PLUS F00 2.2 g/A1 PN2001/Manufacturer SHOFU INC. Japan/Material de Radmuración Fluido Fotopolimerizable liberador de Flúor/Lote 021849/Vto. 2021-01-31”, sin datos del importador/titular responsable en Argentina. (NA, Infobae y La Nueva.)