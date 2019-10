Investigan si un nene de Zárate falleció tras una pelea en la escuela

La Justicia investiga la muerte de un nene de 11 años cuya madre la atribuyó a golpes que aparentemente había recibido en una pelea con algunos compañeros de una escuela de Zárate, aunque la autopsia determinó que se trató de un caso de muerte súbita.

El hecho se dio a conocer este miércoles, pero la muerte del menor ocurrió el pasado viernes en el Hospital San José, adonde la madre lo había llevado porque el menor, de nombre Lautaro, acusaba fuertes dolores en el pecho y le sangraba la nariz.

Según contó a la prensa Leonela, la madre del menor, los médicos le indicaron que su hijo había muerto a causa de un paro cardíaco.

"Tres veces me preguntaron si había recibido un golpe. Yo no tenía idea, les dije que no", contó la mujer en declaraciones a varios medios al referirse a la presunta pelea que habría ocurrido en la escuela a la que asistía el niño.

Poco después, la mujer se enteró por comentarios de otras madres que hubo una pelea entre varios chicos en la misma jornada en la que ocurrieron los hechos.

Leonela aseguró que la maestra nunca le comunicó lo que había pasado: "Yo no estaba enterada de esto, la señorita no me lo comunicó, no me llamó. No sé cómo fue, pero no voy a culpar a nadie, acá la responsabilidad es de la maestra y de los directivos. Las escuelas son el segundo hogar, necesitamos que nos digan. No es normal un golpe", explicó en ese sentido.

"Si yo hubiese sabido que mi hijo fue golpeado todo habría sido distinto. Ni siquiera se lo pude decir al médico", agregó.

En tanto, autoridades escolares locales decidieron apartar a la maestra de su puesto hasta que se aclare la situación.

"Comenzamos una investigación y la maestra fue apartada del cargo para realizar las acciones pertinentes", informó al canal TN la inspectora Regional de Enseñanza Primaria local, Roxana Borro.

Por otro lado se inició una causa que es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Matías Ferreirós.

Este miércoles trascendieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo del menor y la misma determinó que "no detectaron ningún tipo de lesión traumática que pudiera haber provocado la muerte. No se constataron lesiones en el cuerpo que puedan dar ese desenlace fatal".

Ahora el fiscal Ferreirós seguirá investigando el hecho y tomando testimonios para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor. (NA)