“No me maté de pedo", contó Manu Ginóbili, recordando un accidente del que nunca había hablado

Emanuel Ginóbili, contó hoy que sufrió un accidente automovilístico en 2004.

“No me maté de pedo. Se me vino un auto de frente que pasaba a un camión en una curva. Me tiré a la banquina y empecé a derrapar. Podría haber matado a alguien, podría haberme estampado contra un árbol, me podía caer en un precipicio o darme de frente con él. Ahí no había un Juego Olímpico, no había más carrera. Era una moneda al aire...", explicó, durante una charla con el programa DTMB, conducido por su ex compañero del seleccionado y San Antonio, Fabricio Oberto.

Distendido y sin presiones, Manu confesó que se saturó del básquetbol y que ahora vive una vida "libre de estrés".

“Estoy viviendo una vida stress free total. No pienso en no dormir por un partido, o por pensar en cómo jugar en ese partido. Disfruté muchísimo la etapa de los playoffs, los esperaba, pero creo que me saturé. Eventualmente volveré a jugar con mis amigos, pero hoy estoy en una etapa de desaturación", contó

"Trabajé mucho para alcanzar esto y ahora estoy disfrutando de esos 20 años de trabajo. No sé si en algún momento se acabará la magia de este descanso y tendré algún desafío importante", detalló el bahiense tras su retiro profesional.

Ginóbili, de 42 años, viajó a China a ver al seleccionado argentino en el Mundial, en el que salió segundo, y contó que no extrañó "estar en la cancha".

"Yo nací en Bahía Blanca con hermanos basquetbolistas, porque si nacía en Botswana no sé si hubiera jugado al básquet. Por eso hay que tener la suerte de nacer en el lugar indicado. La suerte está menospreciada y no la podes llamar, pero hay que tenerla muy en cuenta", destacó. (Télam y La Nueva.).