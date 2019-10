El músico Ciro Martínez se convirtió en abuelo por primera vez

El músico Andrés Ciro Martínez se convirtió en abuelo por primera vez y compartió una tierna foto de su hija junto a su nieta.

"El sábado mi hija Katja me dio mi primera nieta, Helena. Tremendas alegrías nos da la vida", publicó el líder de la banda de rock Ciro y los persas en una historia en su página de Facebook.

Por su parte, Katja, la actriz de 24 años que participó de Argentina, tierra de amor y venganza, posteó: "Te deseé, te soñé tanto, y hoy te tengo en mis brazos. Ahora mi mundo pasa por otro lado, dormí una hora anoche porque no podía dejar de mirar a esta personita que salió de mí y de la persona que amo, y aunque tengo ojeras y me duele la post cesárea, nunca fui tan feliz ni viví más el 'ahora' que en este momento".

"Extraño sus pataditas en la panza, 9 meses adentro mío y ahora es de ella, de la vida. Mi mundo sos vos, Helenita, juntas siempre", escribió junto a 2 postales que la muestran con la recién nacida.

La hija del exlíder de Los Piojos hace algunos meses contó cómo fue el momento en que le reveló que estaba embarazada. En el programa Fans en vivo, de MTV, explicó: "A la tarde había tenido como una premonición, vi a un bebé mientras caminaba y presentí que podía estar embarazada. No tenía ningún atraso, pero me compré un test y me dio positivo. Llamé a mi novio [Mateo] y le dije la noticia. No lo podíamos creer".

"Toda mi vida soñé con esto. Los que me conocen lo saben. La esperamos con todo el amor del mundo", había concluido Katja.

En tanto, Ciro ya le pidió que "vaya pensando un día" que le "toque" pasar a buscar a su nieta.