Video: Verstappen voló en el "Hermanos Rodríguez" y firmó la Pole Position

El holandés Max Verstappen (Red Bull) firmó hoy la segunda Pole Position de su carrera y de la temporada, al adjudicarse la prueba de clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1, con sede en el circuito Hermanos Rodríguez.

Max repitió lo hecho este año en Hungría luego de emplear 1m 14s 758 en su mejor vuelta; logrando superar a los hombres de Ferrari, Charles Leclerc y Sebastian Vettel, segundo y tercero a menos de medio segundo, respectivamente.

En el cuarto puesto, a 500 milésimas del holandés, quien mañana buscará su segundo éxito en fila en México, quedó el británico Lewis Hamilton (Mercedes), mientras que el tailandés Alexander Albon (Red Bull) completó el top 5.

Valtteri Bottas (Mercedes), protagonista de un fuerte golpe en el final de la Q3, Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Daniil Kvyat (Toro Rosso) y Pierre Gasly (Toro Rosso), cerraron las principales ubicaciones.

La competencia de mañana, se pondrá en marcha a las 16:10 de nuestro país, con televisación de Fox Sports Premium Action.

WHAT A LAP! 👏



Go onboard with @redbullracing's @Max33Verstappen as he secures pole position with a 1:14.758, the only sub-1:15 lap!#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/b7P92mTSng