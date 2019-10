Karting: el bahiense Quevedo deberá jugársela mañana en la prefinal

A pesar de no lograr la clasificación directa, el bahiense Brian Quevedo aún tiene chances de avanzar a la final del Mundial de Karting Rotax, con disputa en el circuito Internacional de Sarno (Italia).

Tras un comienzo de menor a mayor en entrenamientos, el crédito local, 35° en la práctica clasificatoria (se ubicó a medio segundo del más rápido), se acreditó el 52° lugar en la clasificación general.

Previo a ello, Quevedo, clasificado a la cita internacional gracias a su gran actuación en el Rotax Argentino, arribó 31° en la primera manga y 5° en la segunda; cerrando su actuación en la tercera y última manga con una desclasificación.

“Después de la segunda manga me había ilusionado, porque con un buen resultado en la última entraba a la final. Un toque en la última vuelta me dejó el escape fuera de lugar y los comisarios me excluyeron. Veremos qué pasa mañana”, resumió.

Mañana, en la cuarta jornada de competencia, el piloto bahiense se jugará su última carta en busca de un lugar en la llave final, cuando afronte la prueba prefinal desde el 26 cajón de partida.