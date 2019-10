Esta noche solo jugarán dos equipos, pero otros tres estarán muy atentos

Esta noche pondrá punto final la etapa de Reclasificación en el básquetbol local de segunda división.

En el Eladio Santos y desde las 21.15, Sportivo Bahiense y Pellegrini (Punta Alta) jugarán el tercer punto de la serie que -hasta el momento- está 1-1. Arbitrarán Sebastián Giannino, Eduardo Ferreyra y Sebastián Arcas.

En el primer duelo, el equipo puntaltense sorprendió al ganar como visitante por 72 a 71. En tanto, el tricolor se tomó revancha el viernes pasado, en cancha de Argentino, imponiéndose 86 a 80.

Al ser Sportivo el 7º preclasificado y Pellegrini, el 10º, según quien clasifique se alterarán los cruces de cuartos de final (al mejor de tres partidos), que comenzarán este viernes.

A saber:

Si clasifica Sportivo

1º Bahía Basket vs 9º Ateneo

2º El Nacional vs 7º Sportivo

3º Argentino vs 6º Los Andes

4º Velocidad vs 5º Independiente

Si clasifica Pellegrini

1º Bahía Basket vs 10º Pellegrini

2º El Nacional vs 9º Ateneo

3º Argentino vs 6º Los Andes

4º Velocidad vs 5º Independiente

Tanto las semifinales como la final se jugarán al mejor de cinco, aunque la llave decisiva se llevará a cabo íntegramente en cancha neutral.

El ganador ascenderá a Primera, mientras que el equipo perdedor jugará la Promoción con Estrella o San Lorenzo, quienes están disputando la Permanencia.

Esta serie se jugará al mejor de cinco partidos y en cancha neutral.