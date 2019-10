Pichetto: "No tengo idea quién es Micky Vainilla"

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, le respondió hoy a Nicolás Del Caño y dijo que no tiene "idea" de "quién es Micky Vainilla", el personaje ficticio con tendencias xenófobas que interpreta Diego Capusotto y con el que lo comparó el postulante del Frente de Izquierda este domingo durante el debate.

"No tengo idea quién es Micky Vainilla", afirmó Pichetto, y sobre las críticas de Del Caño, expresó: "No merece ningún comentario. Yo no acostumbro a bastardear a la gente cuando no puede defenderse. Del Caño habla de temas ridículos. En materia de seguridad la gente quiere un ajuste. Que me digan ese tipo de cosas me molesta por no poder contestarla".

El senador nacional por Río Negro, además, indicó que no es un "neonazi" sino un "demócrata", que está "en contra de los extranjeros que delinquen en la Argentina".

"Yo no tengo ninguna postura xenófoba con nadie", resaltó el compañero de fórmula de Mauricio Macri en declaraciones a radio Nacional.

Sobre Del Caño, consideró que es "es un hombre joven con ideas viejas". En tanto, el senador peronista consideró que Juntos por el Cambio puede "llegar al balotaje" y en ese aspecto remarcó: "No creo en las encuestas ni en los encuestadores argentinos". (NA)