Llegan a Bahía barbijos de todo el mundo para los niños con cáncer

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com



"La gente poco se imagina cómo un barbijo con dibujos y colores le puede cambiar el ánimo a un chico con cáncer y que necesita estar todo el tiempo cubriendo su boca", contaba la ginecóloga Florencia Grosso en la nota que publicó “La Nueva” el pasado 6 de octubre.

La idea que nació cuando Florencia encontró una página de Facebook de gente que viaja al exterior y a su vuelta trae paquetes de barbijos infantiles para donar se hizo realidad gracias a la buena voluntad de muchos bahienses que viven en el exterior o que salen de vacaciones.

“Luego de la publicación de la nota comenzaron a llegarme mensajes a mi WhatsApp de gente que vive en lugares muy distantes pero con muchas ganas de ayudar. Ahora tengo 36 barbijos que donó una chica que estuvo en Orlando de vacaciones y 150 que trajo una bahiense que vive en Seattle y vino a Bahía para un casamiento y su hermana me los hizo llegar”, cuenta entusiasmada.

Además, agrega que también recibió un mensaje de una joven de Pedro Luro que se fue de vacaciones a Miami y vuelve con 150 barbijos en su valija, ya que los paquetes son muy pequeños y no ocupan mucho lugar.

“No paro de emocionarme con cada mensaje, la gente se prendió con la propuesta y siguen colaborando y mostrando interés en hacerlo de manera contínua los que viven en el exterior, como Mariana desde Seattle y Sergio, en Florida”.

Muchos de los bahienses que quieren colaborar con la idea volverán al país a fin de año para pasar las Fiestas con su familia y ahí acercarán una gran donación.

“Una chica que vive en España traerá 1000 barbijos y los que mandó Sergio desde Florida, ya están en Buenos Aires y en breve los iré a buscar. Pero recibí mensajes de gente interesada en donar desde Dinamarca, Singapur y varios lugares de Estados Unidos, que los traen para las Fiestas de fin de año”.

Esta tanda de barbijos será destinada a los niños de El Club de los Peladitos de Bahía Blanca y a los pacientitos con cáncer que tiene Ayuda-Le, Ayuda al Leucémico.

También recibirá otra tanda de "cubrebocas" el Club de los Peladitos de Buenos Aires.



El origen de la campaña de "Barbijos solidarios"

"Cuando viajé al exterior el año pasado traje varios paquetes con dibujos de Disney para los más chicos y otros más para adolescentes, con diseños de lunares y camuflados. Además de estar llenos de colores, tienen un elástico muy suave que se agarra por detrás de la oreja, y si bien para muchos puede resultar 'un detalle mínimo' o algo trivial, les aseguro que para los chicos enfermos estar bien de ánimo resulta fundamental para llevar adelante el tratamiento".

Entonces el pedido es para aquellos que viajan y "pueden hacer un lugarcito en su valija para traer algún paquete de estos barbijos infantiles".

"Si no pueden pagar el importe (los 20 barbijos salen 8 dólares, unos 460 pesos),quien viaje al exterior y nos haga un lugar en su valija para traerlos, de alguna manera, juntamos el dinero y se los pagamos. El que quiera sumarse me contacta y yo los guío en la compra. No aceptamos entregas de plata, esto tiene que quedar claro para que todo sea transparente”, aclaró.

La gente se puede comunicar con la Dra. Grosso al 291-4321683 o al Facebook "Barbijos Solidarios Bahía Blanca".