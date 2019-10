Moto GP: Marc Márquez escribió otra página en su estadística personal

Con la Pole Position acreditada hoy, en la jornada clasificatoria correspondiente al Gran Premio de Japón de Moto GP, con disputa en el circuito de Motegi, el español Marc Márquez (Honda) se anotó otro récord estadístico.

Es que el 1m 45s 763 cronometrado en los relojes, además de valerle el primer cajón de partida para mañana, le valió al séxtuple campeón su Pole N°62 en la categoría reina sobre 124 participaciones; es decir que alcanzó el 50% de efectividad en clasificaciones.

Detrás de Márquez, que además sumó la vuelta rápida en el circuito del calendario que le faltaba, se acomodaron el italiano Franco Morbidelli y el francés Fabio Quartararo, a 132 y 181 milésimas respectivamente; ambos pilotos del equipo Petronas Yamaha.

Maverick Viñales (Yamaha), Cal Crutchlow (Honda), Jack Miller (Ducati), Andrea Dovizioso (Ducati), Danilo Petrucci (Ducati), Alex Espargaró (Aprilia) y Valentino Rossi (Yamaha), completaron los diez mejores.

La competencia central se pondrá en marcha a las 3 de la madrugada del domingo, con televisación de ESPN.

