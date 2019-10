Dos mujeres astronautas de la NASA protagonizarán la primera caminata espacial femenina

Las astronautas de la NASA Christina Koch y Jessica Meir realizarán entre mañana y el viernes la primera caminata espacial protagonizada solo por mujeres, que en marzo último había sido pospuesta por la falta de un traje, en un recorrido que durará seis horas y será destinado al mantenimiento de una estación.

"Las astronautas Christina Koch y Jessica Meir se aventurarán fuera de la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar un controlador de energía que falló durante el fin de semana", afirmaron desde la agencia espacial estadounidense en un comunicado.

LIVE: Experts discuss the 1st all-female spacewalk scheduled to take place on either Thurs., Oct. 17 or Fri., Oct 18. @Astro_Christina and @Astro_Jessica will venture outside the @Space_Station for a ~6.5 hour spacewalk for station maintenance.



🔊 LISTEN: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/FdmTRASmlm