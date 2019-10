Mochen: “Va a ser muy complicado, por eso habrá que darlo todo”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

Los buenos resultados obtenidos, producto del crecimiento deportivo evidenciado en el último año, le permiten a la golfista bahiense Margarita Mochen (14) ilusionarse con afrontar un verdadero desafío supremo.

¿Qué deportista no sueña con representar a su país? Ese derecho podrá ganarse Magui, representante del Club Palihue, preseleccionada por la Asociación Argentina de Golf para portar la albiceleste en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2022.

“No me esperaba el llamado. Estaba en la escuela y justo me llegó un mensaje de una chica que es coach en Buenos Aires, donde me avisaba que me iban a llamar. Ahí me quedé helada y empecé a gritar de alegría, porque no me lo imaginaba. Ojalá tenga la chance de ir”, nos cuenta Margarita, quien ocupa el 2° puesto en el ranking de Damas de la Federación Regional de Golf del Sur.

El primer paso está dado. Aunque la misión no será sencilla de lograr; más teniendo en cuenta que, de seis jugadoras preseleccionadas para estar en Dakar (Senegal), sede de los Juegos, solo irá una.

“Va a ser muy complicado, por eso habrá que darlo todo, tanto entrenando como compitiendo; especialmente en los campeonatos nacionales, ya que la Asociación los sigue bien de cerca, observando a cada jugador y su ranking”, remarcó Mochen, quien la semana pasada afrontó, en Pilar (Buenos Aires), la primera concentración con el equipo argentino.

“Mientras tanto hay que seguir con los torneos ya pactados en la agenda y entrenando fuerte. Entreno siempre de tarde, simple turno, pero ahora un poco más de tiempo. A veces también hacemos alguna clase extra con Manuela (Tarazona), mi entrenadora”, agregó.

Los pasos de Juani

La aventura internacional del bahiense Juan Ignacio Iturra, también surgido en Palihue, es permanente fuente de inspiración para el nutrido semillero de jóvenes jugadores de nuestra ciudad y la región.

Especialmente para Magui, quien en él (representó golfísticamente a la Universidad Flagler St. Augustine de Florida) ve reflejado sus objetivos deportivos/académicos en el mediano y largo plazo.

“Me gustaría ir a estudiar a los Estados Unidos y jugar para alguna universidad, así como lo hizo Juani. Quiero ir por ese camino, ojalá se de. Viendo que él pudo, habiendo empezado en el golf de la misma forma que yo, entrenando acá y con la misma profe, me inspira y da esperanza. Deportivamente, estoy en mi mejor momento”, reconoció Mochen, quien ocupó el 9° puesto en el Campeonato Nacional de Menores disputado hace unas semanas.

En el mientras tanto, Mochen deberá continuar demostrando sus cualidades y lo bien ganada que tiene la preselección.

Por delante asoma otra interesante vidriera deportiva: el Campeonato Argentino y Nacional Interclubes Damas en Tandil, donde representará el equipo de Damas de Primera de Palihue.