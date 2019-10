Susbielles, en Intratables: "Me muero por gestionar Bahía"

El candidato a intendente por el Frente de Todos, Federico Susbielles, estuvo en el programa Intratables, descartó ser ministro de Deportes de Alberto Fernández si es presidente y aseguró: "Tengo el corazón puesto en Bahía y me muero por gestionarla".

La declaración se dio cuando le preguntaron si no sería funcionario del líder del espacio debido a la buena gestión que realizó al frente de la Confederación de Básquetbol Argentina (Cabb).

Susbielles contó que cuando llegó a la Cabb se debían 4 millones de dólares, el prestigio estaba por el piso y además no había proyecto deportivo.

Hoy el presente de la Selección, que salió subcampeona en el Mundial de China, consolida el trabajo de los últimos años.

"Tenemos un modelo que nos enorgullece y que nos impulsa a seguir por el mismo camino", dijo.

"En cualquier gestión uno necesita método y tener en claro los principios que tiene y ejecutarlos cada día", agregó.

Susbielles participó del programa de actualidad política en un espacio de 5 minutos y aprovechó para meterse con todo en la campaña que lo tiene a él como candidato a ocupar el Sillón de Bordeu en Alsina 65.

"El gobierno local fue un buen reflejo del gobierno nacional. No solo no logró traccionar una sola inversión de jerarquía a la ciudad sino que productivamente no hemos crecido", dijo.

Y agregó: "Creo que la ciudad ha decidido dar vuelta la página".

Susbielles dijo que luego del "golpe" que recibió en las PASO "el gobierno está inmerso en realizar cualquier tipo de anuncios y golpes de efecto para no ver una realidad que claramente marca elevadísimos niveles de indigencia, pobreza y desempleo".

"La gente ha tenido un golpe fuerte porque el gobierno que llegó prometiendo el oro y el moro no cumplió con nada", expresó.

Nueva campaña y sello en las redes

Esta mañana el Frente de Todos local lanzó una nueva campaña con el hashtag #ElegíPorBahía.

En ese contexto mostraron distintos flyers con las reseñas: Bahía inclusiva; Bahía transparente; Bahía verde; Bahía productiva; Bahía patagónica y Bahía en marcha.