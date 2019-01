Un corredor se fracturó una costilla y tuvo un corte en la cabeza en la carrera de Reyes

Oscar Colombo corre hace 20 años y, el sábado, en el Circuito de Reyes, tuvo su competencia más difícil.



Terminó con una fractura en una costilla y cuatro puntos de sutura en la frente tras caerse Charlone al 1.200.



Por la fuerte tormenta que hubo antes y durante la tradicional carrera y mientras peleaba un puesto en el podio con dos rivales, en el kilómetro 4, un corte de luz que había en la zona y un desnivel en el asfalto formaron el combo ideal para sacarlo de carrera.

"No recuerdo mucho, sólo que tropecé con una irregularidad o lomo de burro que había en la calle porque no se veía nada y que golpeé la cara contra el asfalto", contó en LU2.







Luego se levantó y varios vecinos que miraban el paso de los corredores lo obligaron a que se sentara en el cordón. Allí lo asistieron.



"Me trajeron una toalla y me pedían que me quede sentado, pero con la adrenalina que tenía en ese momento quería seguir corriendo", dijo.



Lo cierto es que los espectadores le detuvieron el sangrado, le colocaron unas curitas en la herida y pudo continuar ​.​



A pesar de haber perdido bastante sangre pudo cruzar la línea de meta y fue hasta una de las ambulancias que estaban en la llegada.



Minutos después fue trasladado en el hospital, donde le hicieron placas que determinaron la lesión en una de sus costillas y le colocaron cuatro puntos de sutura en la frente.

"Quería agradecerle a los vecinos que me dieron una mano. La organización de la carrera nunca me dio asistencia", dijo.