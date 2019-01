"Vidal no va a hacer nada que atente contra la posibilidad de reelección del presidente"

El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, se refirió hoy a la posibilidad de que se desdoblen las elecciones provinciales y municipales, y aseguró que "María Eugenia (Vidal, gobernadora) no va a hacer nada que atente contra la posibilidad de la reelección del Presidente".

Mosca formuló declaraciones a radio Mitre poco antes del encuentro que hoy mantendrá en Mar del Plata una comisión Bicameral integrada por ocho diputados y senadores provinciales de distintas fuerzas parlamentarias para analizar si el desdoblamiento es factible "jurídica y operativamente".

"Hay que encontrar un punto de equilibrio entre lo que le sirve a la gente y a Cambiemos, porque este año se discute volver al pasado o seguir ratificando la voluntad de cambio. Mauricio Macri es quien mejor expresa esa voluntad de cambio y María Eugenia (Vidal) no va a hacer nada que atente contra la posibilitad de reelección del Presidente", dijo.

Añadió que "lo último" que se busca "es perjudicar a quien nos conduce en términos de proyecto político, que es el presidente de la Nación", ya que "estamos orgullosos de Mauricio".

En ese sentido, se mostró a favor de "dar el debate", pero consideró que la decisión que adopte la comisión "tiene que ser tomada en lo colectivo y debe ser conveniente para los bonaerenses".

Reconoció que en la propuesta de desdoblamiento "hay un componente de estrategia electoral", pero afirmó que "también tiene que ver con (discutir) qué gestión queremos y con las realidades de los 135 municipios".

Sostuvo que "vamos a analizar la legalidad y la factibilidad, el debate durará dos meses y la conclusión será la que más convenga a los bonaerenses".

"Cuando analizamos esto lo hacemos con la convicción de que hemos hecho un gobierno mucho mejor que los anteriores en infraestructura, en ordenamiento económico, en combate contra el narcotráfico y tantas otras cosas sobre las que estamos orgullosos", expuso Mosca.

En ese sentido, el senador bonaerense de Cambiemos Walter Lanaro se mostró de acuerdo con la posibilidad de debatir el desdoblamiento de las elecciones y en declaraciones a Télam afirmó que "vamos a escuchar a constitucionalistas, a especialistas, a funcionarios del Poder Ejecutivo e intendentes; evaluaremos alternativas y buscaremos el consenso".

"Vamos tratar de consolidar el cambio a nivel nacional y provincial, pero buscando el beneficio de los bonaerenses. Es cierto que desdoblar podría implicar una erogación mayor, pero podría mejorar la calidad institucional ya que cuando elegís muchos cargos al mismo tiempo, al elector se le dificulta la capacidad de análisis de los postulantes a cada cargo", opinó.

El legislador aseveró que se discutirá "la constitucionalidad o no del desdoblamiento de la elección, si se eliminan o no las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para gobernador o no, porque tienen que ser en simultáneo con las nacionales".

Lanaro precisó que la Bicameral se reunirá una vez por semana hasta emitir un dictamen no vinculante el 29 de febrero y detalló que ese período, analizarán junto a especialistas y expertos en leyes "si es posible desdoblar o no" los comicios. (Télam)