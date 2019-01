El pampeano Enzo González tuvo su baustismo con el gol en Villa Mitre

Villa Mitre disfruta su buen presente tras eliminar a Sansinena en la Copa Argentina y mucho tuvo que ver el rendimiento de Enzo González. El mediocampista pampeano marcó un golazo que abrió el camino al triunfo 3 a 0 para avanzar a los 32avos de final, donde el jueves conocerá el rival.

Tras imponerse en la serie por un global de 4 a 1, el tricolor volverá a enfrentar al conjunto de Cerri este domingo, a las 21, en el inicio de la segunda fase del Federal A.

“En lo personal estoy muy contento porque el gol me dio esa confianza que uno siempre necesita. Y en lo grupal, feliz porque sacamos adelante una serie difícil contra un rival conocido”, sostuvo el ex Olimpo y Bella Vista.

“La gente esperaba que pasemos y por eso nos acompañó de esa manera. Y fue bueno poder devolver la alegría”, amplió respecto al notable apoyo que tuvieron en las tribunas de El Fortín.

Enzo también valoró el rendimiento del equipo.

“Por momentos tuvimos buen juego, que era lo que nos estaba faltando, y en otros apretamos los dientes. Fuimos a buscar el partido desde el primer minuto, presionando y jugando a la segunda pelota. Fue una buena noche de todo el equipo”, resaltó.

Además, dijo que el triunfo los va a potenciar para lo que viene.

“Esta victoria nos va a dar confianza para lo que viene. Ojalá que el partido de anoche nos sirva para agarrar confianza en los partidos que vienen, tanto ante Sansinena como los demás rivales. Todos serán muy complicados”.

Luego analizó su rendimiento en el tricolor.

“Me adapté rápido al Federal A, pero me costó jugar porque el equipo anduvo muy bien en las primera fechas. Tenía en claro que debía estar preparado, me toque jugar o no. En mi cabeza siempre está intentar jugar o estar disponible al ciento por ciento. Fue clave para que hoy me salgan bien las cosas”.

--¿Preferís algún rival en la Copa Argentina?

--Ojalá que sea uno grande. Pero más allá del equipo que nos toque, vamos a tratar de disfrutar ese partido.

--El domingo, otra vez Sansinena. ¿Qué partido esperás?

--Será un partido distinto. Es un cotejo por el Federal y no es definitorio y, aunque los dos queremos ganar, se van a tomar más recaudos. Además, Sansinena no tendrá la obligación de buscar un resultado como anoche. Saldrá un cotejo más parecido a los que jugamos antes.