Segunda: La Falda se bajará y el torneo quedará con 13 equipos

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

La aceptación de Pellegrini y Ateneo de Punta Alta, más la llegada de Bahía Basket, anunciaban un torneo local de Segunda para este 2019 de 14 equipos.

No obstante, en las últimas horas se confirmó una baja: La Falda.

"Para no seguir metiéndonos en embrollos hemos hablado con la ABB y hemos decidido dejar un año y ver si conseguimos algún sponsor o algún anónimo que quiera poner unos mangos (sic). Hoy en día, Segunda es un presupuesto aparte. Estuve con (Marcelo) Pallotti y con los árbitros y agradezco la colaboración porque ellos no querían que saquemos el básquet porque después cuesta más. Nos dieron la posibilidad de, por un año, dejar el plantel grande. Ya empezamos a movernos, no hemos salido de vacaciones... Durante este año veremos cómo va la reestructuración para ver si el año que viene se puede empezar con un buen equipo", le contó Alejandro Vidal, presidente del club desde 2013, a "La Nueva.".

En ese sentido, de oficializarse en 9 de Julio 62, la temporada en el ascenso contará con Altense, Argentino, Ateneo, Bahía Basket, Barracas, Comercial, El Nacional, Independiente, Los Andes, Pellegrini, Sportivo, Velocidad y Whitense.

"El club venía bárbaro, pero se llegó a esta situación porque con la gente que estaba respondiendo al básquet no sabemos qué pasó con el sistema monetario. En la CD somos todos bastante responsables y tuvimos que hacernos cargo. Se nos fue mucha plata donde ya teníamos presupuesto para hacer otras cosas como los techos, la nueva luminaria. Se nos vino todo abajo", aclaró.

De la mano de Miguel Loffredo -hoy entrenador de Sportivo Bahiense- La Falda llegó hasta los cuartos de final el año pasado, cediendo 2-0 el duelo de playoffs ante Pacífico. Gonzalo Etchepare, Sebastián Ranieri, Andrés Hildemann, Fernando Bonino, Nicolás Leguizamón, Hernán Cinti, Federico González, Gustavo Lan, Mateo Aleksosky, Matías Ticozzi y Fabio Campetti firmaron planilla aquel 6 de noviembre último que terminó con derrota 89 a 68, como local.

"Estamos haciendo varias cositas para reiniciar nuevamente el básquet después de todo el lío. Empezamos a pagar todas las deudas, porque aparecieron desde la ABB, el Colegio de Árbitros, los entrenadores del club... Esos fueron los motivos que no llevaron a tomar esta decisión. Cuando andás bien, todos te acompañan; pero cuando andás mal, no vienen ni los gatos. Por suerte, algunos padres de chicos que están jugando en el club quieren hacerse cargo de la subcomisión de básquet", añadió el presidente.

La Falda se fundó el 23 de junio de 1933 aunque recién el 19 de enero de 1977 se afilió a la ABB. Fue campeón de Segunda, y ascendió a primera división, en 1990.

"Queremos reestructurar el básquetbol en todos los sentidos. Calculo que lo que hicimos mal fue darle mano libre a la subcomisión que estaba. Esta semana vamos a terminar de confirmar todo, desde Escuelita a Juveniles", completó Vidal.

El antecedente de Barracas

Algo similar ocurrió con Barracas Central, en 2017.

El 18 de noviembre de 2016, el club de calle Thompson había logrado el ascenso a Primera al ganarle las finales a 9 de Julio. Juan Sergio Palumbo comandó el plantel que tuvo, entre otros, a Mariano Trellini, Damián Carci, César Massa, Mauro Montanaro, Mariano Núñez y Fabián Gendana.

Sin embargo, en febrero siguiente, el por entonces presidente Oscar Abraham confirmó que no iban a participar del certamen superior: "No dan los números, no vamos a jugar", dijo.

Mucho por hablar

La Asociación permanecerá cerrada hasta el viernes 8 de febrero, reabriendo el lunes 11 a las 18.

No obstante, el miércoles 6 de febrero, a las 20, se llevará a cabo una reunión con dirigentes de todos los clubes.

En ese sentido, desde diciembre, algunos de ellos empezaron a ver la posibilidad de jugar un solo torneo a dos ruedas y no dos, como sucedió en los últimos años, bajando la cantidad de partidos a disputar hasta en un 30 %. La idea es: menos encuentros de fase regular, playoffs más atractivos y... ¿finales a siete juegos?

Además, la ABB comunicó que la Asamblea Anual Ordinaria se realizará el jueves 28 de febrero, desde las 20, en 9 de Julio 62.