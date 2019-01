"Es más extremo de lo que uno puede imaginar", dijo Agustín Canapino

Al margen del resultado y gran cantidad de adversidades que se interpusieron en el camino, la experiencia vivida por Agustín Canapino será algo difícil de olvidar.

El arrecifeño afrontó su primera experiencia internacional, ni más ni menos que en la competencia de resistencia más importante de Estados Unidos: Las 24 Horas de Daytona.

Si bien complicaciones de diversa índole no permitieron un mejor desempeño junto al Dallara/Cadillac que alistó el Juncos Racing, equipo comandado por el argentino Ricardo Juncos (culminó 30° en la general y 8° en la categoría DPi), el campeón de TC aportó su granito en la concreción del objetivo: completar la carrera.

Claro que quedará la espina de no haber podido finalizar la prueba con la bandera de cuadros, tarea que el equipo le asignó, habida cuenta que fue suspendida por bandera roja por las intensas precipitaciones.

"Esto es mucho más extremo de lo que uno se puede imaginar, pero lo importante es que aprendí mucho, fue una gran experiencia y aprendizaje. Cuando estuve arriba anduve muy rápido. Los tiempos fueron buenos y eso me deja contento".

"El único problema que tuve fue que quedé duro de la espalda, después de mi tercer turno de pilotaje. El hecho de no tener la butaca amoldada a mi cuerpo, porque pude viajar en su momento a hacerla, me pasó factura. Ya estaba recuperado, me pasé cremas y demás y estaba listo para hacer la última parte, pero todo cambió con la lluvia. Se paró la carrera y se terminó”, contó Canapino sobre sus inconvenientes físicos.

“Estuve casi 4 horas al volante, me quedaban entre una hora y media y dos más, que las iba a completar sobre el final. Fue muy difícil todo, por todos los problemas que tuvimos y por lo todo lo que implicó la fuerte lluvia. Por momentos fuimos muy rápidos y con muy buen ritmo. No sólo queda la experiencia, sino haber competido mano a mano con buenos competidores”, cerró.